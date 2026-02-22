धूम्रपानामुळे टक्कल का पडतं? शरिरात नेमका कसा परिणाम होतो? तज्ञांनी सांगितलं केस गळतीचं कारण...

Vrushal Karmarkar

केस गळणे

केस गळणे ही आजकाल मोठ्या संख्येने लोकांना त्रास देणारी समस्या आहे. बरेच पुरुष वृद्धत्वाचा एक सामान्य भाग म्हणून ते स्वीकारतात.

जीवनशैली

परंतु नवीन माहितीवरून असे दिसून येते की, इंग्लंडमध्ये सामान्य जीवनशैलीची सवय केस गळतीला गती देऊ शकते. अकाली पांढरेपणा देखील आणू शकते.

धूम्रपान

आरोग्य तज्ञांचे म्हणणे आहे की, धूम्रपान केवळ फुफ्फुसे आणि हृदयासाठी हानिकारक नाही तर केसांच्या मुळांना देखील नुकसान पोहोचवू शकते. तंबाखूचे सेवन केल्याने तुमच्या केसांच्या कूपांना नुकसान होऊ शकते.

धोका

केस गळण्याचा धोका वाढू शकतो. २० ते ३५ वयोगटातील पुरुषांच्या २०२० च्या अभ्यासात, धूम्रपान करणाऱ्या आणि धूम्रपान न करणाऱ्यांमध्ये लवकर सुरू होणाऱ्या अँड्रोजेनेटिक अलोपेसियाच्या घटनांची तुलना केली गेली.

प्रमाण

त्यात असे आढळून आले की, ५०० पैकी ४२५ धूम्रपान करणाऱ्यांमध्ये केस गळण्याचे काही प्रमाण होते. तर ५०० पैकी फक्त २०० धूम्रपान न करणाऱ्यांमध्ये.

केसांची रेषा

हॅमिल्टन-नॉरवुड स्केलनुसार, ग्रेड ३ म्हणजे जेव्हा केसांची रेषा लक्षणीयरीत्या कमी होते आणि ग्रेड ४ म्हणजे जेव्हा डोक्याच्या वरच्या भागात टक्कल पडणे दिसून येते.

पातळी

अभ्यासात असे आढळून आले की, ४७ टक्के धूम्रपान करणाऱ्यांनी ग्रेड ३ आणि २४ टक्के ग्रेड ४ गाठले. तर फक्त १० टक्के धूम्रपान न करणाऱ्यांनी ही पातळी गाठली.

निकोटीन

संशोधकांचा असा विश्वास आहे की, तंबाखूमधील निकोटीन आणि इतर रसायने केस गळतीला गती देऊ शकतात, जरी यावर अधिक अभ्यास आवश्यक आहेत.

मुक्त रॅडिकल्स

धूम्रपानामुळे शरीरात ऑक्सिडेटिव्ह ताण वाढतो, म्हणजेच ते मुक्त रॅडिकल्सचे प्रमाण वाढवते. हे हानिकारक कण शरीराच्या पेशींच्या डीएनएला नुकसान पोहोचवू शकतात.

रक्तप्रवाह

तंबाखूचा धूर, प्रदूषण आणि तीव्र सूर्यप्रकाश यांचाही असाच परिणाम होतो. केसांच्या कूपांच्या पेशींना होणारे नुकसान केसांच्या वाढीवर परिणाम करू शकते. धूम्रपानामुळे रक्तप्रवाह देखील बिघडतो.

प्लेक

ज्यामुळे रक्तवाहिन्यांमध्ये प्लेक तयार होतो. ज्यामुळे पुरेसा ऑक्सिजन आणि पोषक घटक टाळूपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. यामुळे केस कमकुवत होतात. ज्यामुळे तुटणे आणि केस गळणे होते.

दाहक प्रथिने

धूम्रपान शरीरात दाहक प्रथिने सक्रिय करू शकते. हार्मोनल संतुलन बिघडू शकते. केसांच्या वाढीचे चक्र नियंत्रित करणारे एंजाइम बदलू शकते. हे सर्व घटक अकाली केस पातळ होणे, टक्कल पडण्यास कारणीभूत ठरू शकतात.

