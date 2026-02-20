दारूसोबत नेहमी नमकीन पदार्थ का खातात? गोड पदार्थ खाल्ल्याने नशा दुप्पट होते का? जाणून घ्या सत्य...

Vrushal Karmarkar
अनेक जणांना दारुसोबत नमकीन पदार्थ खाण्याची सवय असते. मात्र तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का, नमकीन पदार्थच का खातात? गोड पदार्थामुळे जास्त नशा होते का?
अल्कोहोलसोबत नमकीन पदार्थ खाण्याची मुख्य कारणे म्हणजे चव संतुलित करणे, नशा कमी करणे आणि अधिक पेये विकण्यासाठी तहान वाढवणे.
खारट पदार्थ अल्कोहोलचे शोषण मंदावतात. नशा रोखतात, परंतु ते निर्जलीकरण आणि पचन समस्या निर्माण करू शकतात. रिकाम्या पोटी अल्कोहोल प्यायल्याने जलद नशा होते.
परंतु खारट स्नॅक्स पोटात एक आवरण तयार करतात. ज्यामुळे रक्तप्रवाहात अल्कोहोलचे शोषण कमी होते. हे एक आनंददायी नशा प्रदान करते आणि बेशुद्धी रोखते.
बारमध्ये शेंगदाणे किंवा चिप्ससारखे खारट स्नॅक्स देण्याचे मुख्य कारण म्हणजे तहान वाढवणे, ज्यामुळे लोक पाणी किंवा कोल्ड्रिंक्सऐवजी अधिक अल्कोहोल सेवन करतात.
खारट, मसालेदार किंवा तळलेले पदार्थ अल्कोहोलची तीक्ष्णता कमी करण्यासाठी, चव संवेदनशीलता वाढवण्यासाठी एक उत्तम पर्याय असल्याचे दिसते.
अल्कोहोल प्यायल्यानंतर मेंदूचा एक भाग हायपोथॅलेमस सक्रिय होतो. ज्यामुळे भूक आणि तहान वाढते. ज्यामुळे खारट किंवा जास्त कॅलरीयुक्त पदार्थांची इच्छा निर्माण होते.
अल्कोहोलसोबत जास्त प्रमाणात खारट पदार्थ खाल्ल्याने शरीर डिहायड्रेट होऊ शकते. ज्यामुळे दुसऱ्या दिवशी हँगओव्हर आणि सूज येते. म्हणून हायड्रेटेड राहणे महत्वाचे आहे.
दारूसोबत साखरयुक्त पदार्थांचे सेवन केल्याने नशा वाढू शकते. हँगओव्हरची तीव्रता वाढू शकते. कारण गोड पदार्थ किंवा मिक्सर शरीरात अल्कोहोलचे जलद शोषण करण्यास प्रोत्साहन देतात.
या मिश्रणामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वेगाने वाढते आणि कमी होते. ज्यामुळे थकवा, चक्कर येणे आणि 'साखर हँगओव्हर' होण्याचा धोका वाढतो.
अल्कोहोलसोबत जास्त साखर खाल्ल्याने शरीरात एपिनेफ्रिन आणि नॉरपेनेफ्रिन या हार्मोन्समध्ये चढ-उतार होतात. ज्यामुळे डोकेदुखी आणि थकवा येऊ शकतो.
अल्कोहोलसोबत गोड पदार्थ खाल्ल्याने फॅटी लिव्हर, हेपेटायटीस आणि सिरोसिस सारख्या आजारांचा धोका देखील वाढतो, जे यकृतासाठी अत्यंत हानिकारक आहेत.
लिंबू चाटल्याने दारूची नशा खरंच उतरते का? त्यामागील विज्ञान काय? जाणून घ्या सत्य...