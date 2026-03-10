स्ट्राँग बियरमध्ये व्हिस्कीइतकेच अल्कोहोल असते का? शरिरावर त्याचा काय परिणाम होतो? जाणून घ्या...

स्ट्रॉंग बिअर

मित्रांमध्ये अनेकदा चर्चा होते की, स्ट्रॉंग बिअर पिणे हे व्हिस्की पिण्याइतकेच हानिकारक आहे का. काही लोक बिअरला सौम्य मादक मानतात.

आफ्टरशॉक

तर काही लोक असा दावा करतात की, स्ट्रॉंग बिअरचे आफ्टरशॉक व्हिस्कीपेक्षाही जास्त असतात. वैज्ञानिक भाषेत, नशा बाटलीवर काय लिहिले आहे यावर अवलंबून नाही.

रासायनिक एकाग्रता

तर तुमच्या शरीरात किती प्रमाणात अल्कोहोल प्रवेश करते यावर अवलंबून असते. बिअर आणि व्हिस्कीमधील हा फरक केवळ चवीबद्दल नाही तर रासायनिक एकाग्रता आणि शरीर ते शोषून घेते त्या गतीबद्दल देखील आहे.

अल्कोहोलिक पेय

जे आरोग्यासाठी समजून घेणे महत्वाचे आहे. कोणत्याही अल्कोहोलिक पेयाची ताकद अल्कोहोल बाय व्हॉल्यूम (ABV) द्वारे मोजली जाते.

अल्कोहोलचे प्रमाण

एका सामान्य हलक्या बिअरमध्ये अल्कोहोलचे प्रमाण सुमारे 5% असते, तर 'स्ट्राँग बिअर'मध्ये अल्कोहोलचे प्रमाण 7% ते 9% दरम्यान असते. याउलट, व्हिस्की ही एक डिस्टिल्ड स्पिरिट असते.

अल्कोहोल पातळी

ज्यामध्ये सामान्यतः ४०% किंवा त्याहून अधिक अल्कोहोल पातळी असते. तांत्रिकदृष्ट्या, ७५० मिली व्हिस्कीच्या बाटलीमध्ये सामान्य बिअरपेक्षा अंदाजे १६ पट जास्त अल्कोहोल असते.

गणित

जेव्हा आपण सर्व्हिंगद्वारे ते पाहतो तेव्हा गणित बदलते. एक मानक पेग (४५ मिली) व्हिस्की शरीरात ३३० मिलीलीटरच्या नियमित बिअरच्या बाटलीइतकेच शुद्ध अल्कोहोल (सुमारे १८ मिली) पोहोचवते.

परिणाम

सामान्य बिअर आणि स्ट्राँग बिअरमधील ३-४% फरक ऐकायला छोटा वाटेल, पण त्याचे शरीरावर होणारे परिणाम खूप खोलवर होतात.

शुद्ध अल्कोहोल

जर तुम्ही ५०० मिलीलीटरचा मोठा कॅन (पिनेट) स्ट्राँग बिअर प्यायला, ज्यामध्ये ८% अल्कोहोल असते. तर तुम्ही एका बसण्यात अंदाजे ४० मिली शुद्ध अल्कोहोल घेत आहात.

कार्बोनेशन

ही मात्रा व्हिस्कीच्या दोन प्रमाणित शॉट्सच्या समतुल्य आहे. बिअरमध्ये कार्बोनेशन (गॅस) असल्याने, ते अल्कोहोल रक्तप्रवाहात जलद विरघळण्यास मदत करते.

नशेची भावना

म्हणूनच मजबूत बिअर पिणाऱ्यांना बहुतेकदा अधिक जलद आणि जास्त प्रमाणात नशेची भावना येते. कारण ते कमी वेळेत जास्त प्रमाणात द्रवपदार्थासह जास्त अल्कोहोल घेतात.

सेवन

व्हिस्की बहुतेकदा पाण्यात किंवा सोड्यात मिसळली जाते आणि हळूहळू प्यायली जाते. ज्यामुळे यकृताला त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वेळ मिळतो. बिअर विशेषतः स्ट्राँग बिअर बहुतेकदा जलद सेवन केली जाते.

कारण

स्ट्राँग बिअरमध्ये केवळ अल्कोहोलचे प्रमाण जास्त नसते. तर त्यात साखर आणि कॅलरीज देखील जास्त असतात जे बिअरच्या पोटाचे एक प्रमुख कारण आहे. याव्यतिरिक्त बिअरमध्ये जास्त किण्वन उप-उत्पादने असतात.

हँगओव्हर

ज्यामुळे व्हिस्कीपेक्षा दुसऱ्या दिवशीचा हँगओव्हर अधिक तीव्र होऊ शकतो. व्हिस्की डिस्टिल्ड असल्याने ती रासायनिकदृष्ट्या शुद्ध असते. परंतु त्यातील अल्कोहोलचे प्रमाण जास्त असल्याने शरीर लवकर निर्जलीकरण होते.

