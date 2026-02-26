फ्रीजरमध्ये ठेवल्यावरही अल्कोहोल का गोठत नाही? विज्ञान काय सांगतं? जाणून घ्या यामागचं सत्य...

Alcohol Freeze
या जगात लोकांना वेगवेगळे छंद असतात. काहींना अन्नाची आवड असते, काहींना प्रवासाची, काहींना दारूची, इत्यादी. बरेच लोक दारू पिण्याचे शौकीन असतात.
Alcohol Freeze
बऱ्याचदा दारूप्रेमी खास प्रसंगी किंवा आनंदाच्या प्रसंगी दारू पितात. बहुतेक लोकांना ते बर्फाच्या तुकड्यांसह पिणे आवडते. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की फ्रीजरमध्ये ठेवल्यावरही दारू का गोठत नाही?
Alcohol Freeze
जेव्हा फ्रीजरमध्ये ठेवल्यावर द्रवरूप पाणी गोठते, तेव्हा दारू का गोठत नाही? याचे उत्तर आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
Alcohol Freeze
फ्रीजरमध्ये ठेवल्यानंतरही दारू का गोठत नाही याचे कारण जाणून घेण्यापूर्वी तुम्हाला हे माहित असले पाहिजे की प्रत्येक द्रवपदार्थाचा एक गोठणबिंदू असतो. ज्यावर तो गोठतो.
Alcohol Freeze
उदाहरणार्थ, दारूचा गोठणबिंदू 0 अंश सेल्सिअस असतो, किंवा अशा प्रकारे समजून घ्या की शून्य अंश सेल्सिअस तापमानात पाणी गोठण्यास सुरुवात होते.
Alcohol Freeze
त्याचप्रमाणे, प्रत्येक द्रवपदार्थाचे गोठण तापमान असते. आता तुमच्या मनात प्रश्न येत असेल की हा गोठणबिंदू काय आहे? गोठणबिंदू म्हणजे ज्या तापमानावर द्रव गोठू लागतो आणि घन बनू लागतो.
Alcohol Freeze
आता समजून घ्या की फ्रीजरमध्ये ठेवूनही दारू का गोठत नाही. असे नाही की दारू गोठत नाही, विज्ञानानुसार दारूही गोठते. पण दारूचा एक गोठणबिंदू असतो ज्यावर ती गोठते.
Alcohol Freeze
दारूचा गोठणबिंदू -११४.१ डिग्री सेल्सिअस असतो. खरं तर आपल्या घरांमध्ये सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या फ्रीजरचे तापमान दारू गोठवण्यासाठी पुरेसे नसते.
Alcohol Freeze
म्हणूनच फ्रीजरमध्ये ठेवल्यानंतरही दारू गोठत नाही. विज्ञानानुसार, जर फ्रीजरचे तापमान -११४.१ डिग्री सेल्सिअस पर्यंत कमी केले आणि नंतर त्यात दारू ठेवली तर ती गोठते.
science behind lemon and alcohol
लिंबू चाटल्याने दारूची नशा खरंच उतरते का? त्यामागील विज्ञान काय? जाणून घ्या सत्य...