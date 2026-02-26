Alcohol Freeze

 

फ्रीजरमध्ये ठेवल्यावरही अल्कोहोल का गोठत नाही? विज्ञान काय सांगतं? जाणून घ्या यामागचं सत्य...

Vrushal Karmarkar

या जगात लोकांना वेगवेगळे छंद असतात. काहींना अन्नाची आवड असते, काहींना प्रवासाची, काहींना दारूची, इत्यादी. बरेच लोक दारू पिण्याचे शौकीन असतात.

बऱ्याचदा दारूप्रेमी खास प्रसंगी किंवा आनंदाच्या प्रसंगी दारू पितात. बहुतेक लोकांना ते बर्फाच्या तुकड्यांसह पिणे आवडते. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की फ्रीजरमध्ये ठेवल्यावरही दारू का गोठत नाही?

जेव्हा फ्रीजरमध्ये ठेवल्यावर द्रवरूप पाणी गोठते, तेव्हा दारू का गोठत नाही? याचे उत्तर आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

फ्रीजरमध्ये ठेवल्यानंतरही दारू का गोठत नाही याचे कारण जाणून घेण्यापूर्वी तुम्हाला हे माहित असले पाहिजे की प्रत्येक द्रवपदार्थाचा एक गोठणबिंदू असतो. ज्यावर तो गोठतो.

उदाहरणार्थ, दारूचा गोठणबिंदू 0 अंश सेल्सिअस असतो, किंवा अशा प्रकारे समजून घ्या की शून्य अंश सेल्सिअस तापमानात पाणी गोठण्यास सुरुवात होते.

त्याचप्रमाणे, प्रत्येक द्रवपदार्थाचे गोठण तापमान असते. आता तुमच्या मनात प्रश्न येत असेल की हा गोठणबिंदू काय आहे? गोठणबिंदू म्हणजे ज्या तापमानावर द्रव गोठू लागतो आणि घन बनू लागतो.

आता समजून घ्या की फ्रीजरमध्ये ठेवूनही दारू का गोठत नाही. असे नाही की दारू गोठत नाही, विज्ञानानुसार दारूही गोठते. पण दारूचा एक गोठणबिंदू असतो ज्यावर ती गोठते.

दारूचा गोठणबिंदू -११४.१ डिग्री सेल्सिअस असतो. खरं तर आपल्या घरांमध्ये सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या फ्रीजरचे तापमान दारू गोठवण्यासाठी पुरेसे नसते.

म्हणूनच फ्रीजरमध्ये ठेवल्यानंतरही दारू गोठत नाही. विज्ञानानुसार, जर फ्रीजरचे तापमान -११४.१ डिग्री सेल्सिअस पर्यंत कमी केले आणि नंतर त्यात दारू ठेवली तर ती गोठते.

