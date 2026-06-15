चहा खरंच मेंदूला ‘रीचार्ज’ करतो का? जाणून घ्या यामागचं विज्ञान...

Mansi Khambe
कडक चहाचा पहिला घोट घशात उतरताच, आपल्या शरीरात एक नवी ऊर्जा संचारते. मानसिक सुस्ती नाहीशी होते. अनेक लोक लहान-मोठा मानसिक थकवा दूर करण्यासाठी चहालाच आपला एकमेव उपाय मानतात.
Drinking Tea Relief from mental fatigue
ESakal
पण तुम्हाला कधी असा प्रश्न पडला आहे का की, चहा खरोखरच शारीरिक आणि मानसिक सुस्ती नाहीशी करतो, की ही केवळ आपल्या मज्जासंस्थेतील एक मानसिक भ्रामक कल्पना आहे?
Drinking Tea Relief from mental fatigue
ESakal
चहा प्यायल्यानंतर जाणवणाऱ्या ऊर्जा आणि कार्यक्षमतेच्या तात्काळ वाढीमागे एक सखोल मज्जासंस्थेसंबंधी विज्ञान आहे. हिरव्या चहाच्या पानांमध्ये नैसर्गिकरित्या कॅफीन नावाचे एक अद्वितीय संयुग असते.
Drinking Tea Relief from mental fatigue
ESakal
जे तात्पुरत्या स्वरूपात मेंदूची सतर्कता, एकाग्रता आणि विचार करण्याची क्षमता वाढवते.आपले शरीर आणि मेंदू संपूर्णपणे विविध रसायनांच्या समन्वयाने कार्य करतात.
Drinking Tea Relief from mental fatigue
ESakal
या प्रणालीचा एक भाग म्हणून, आपल्या मेंदूत ॲडेनोसिन नावाचे एक न्यूरोकेमिकल सतत तयार होत असते, ज्याचे मुख्य कार्य आपल्या संपूर्ण शरीरात वेळोवेळी थकवा आणि गाढ झोपेची भावना निर्माण करणे हे आहे.
Drinking Tea Relief from mental fatigue
ESakal
दिवसभराच्या तीव्र आणि बौद्धिक कामानंतर, आपल्या मेंदूतील ॲडेनोसिनची पातळी वाढल्यामुळे आपल्याला खूप थकवा आणि सुस्ती जाणवू लागते. जेव्हा आपण एक कप कडक चहा पितो.
Drinking Tea Relief from mental fatigue
ESakal
तेव्हा त्यातील कॅफीन रक्तप्रवाहाद्वारे वेगाने आपल्या मेंदूपर्यंत पोहोचते. एकदा शरीरात गेल्यावर, कॅफीन ॲडेनोसिन रिसेप्टर्सना पूर्णपणे अवरुद्ध करते.
Drinking Tea Relief from mental fatigue
ESakal
या अवरोधामुळे आपल्या शरीरातील प्रत्यक्ष थकव्याबद्दलचे आवश्यक संकेत मेंदूला तात्पुरते मिळत नाहीत. परिणामी, आपल्याला अचानक अधिक सक्रिय आणि उत्साही वाटू लागते.
Drinking Tea Relief from mental fatigue
ESakal
आपल्या सुस्तीवर चहाचा होणारा चमत्कारिक परिणाम केवळ जैविक रसायने आणि संवेदकांपुरता मर्यादित नाही. आपल्या दैनंदिन सवयी, भावना आणि मानसिक दृष्टिकोन देखील यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.
Drinking Tea Relief from mental fatigue
ESakal
आजच्या अत्यंत तणावपूर्ण आणि धावपळीच्या जीवनात, सकाळी किंवा संध्याकाळी चहा प्यायल्याने आपल्याला काही क्षणांसाठी आपल्या सर्व चिंतांपासून एक सुखद विसावा मिळतो.
Drinking Tea Relief from mental fatigue
ESakal
चहा हळूहळू उकळताना पाहणे, हातात कप धरून त्याची ऊब अनुभवणे आणि मग आरामात बसून त्याचे छोटे छोटे घोट घेणे, याने माणसाला असीम मानसिक शांती मिळते.
Drinking Tea Relief from mental fatigue
ESakal
चहा बनवण्याच्या आणि पिण्याच्या या संपूर्ण प्रक्रियेला फक्त ५ मिनिटे लागत असली तरी, आपल्या चंचल मनाला शांत करण्याचा आणि लक्ष विचलित करण्याचा हा एक उत्तम मार्ग बनला आहे.
Drinking Tea Relief from mental fatigue
ESakal
बऱ्याच लोकांसाठी, चहा हे केवळ ऊर्जा देणारे पेय नसून, त्यांची खराब मनःस्थिती सुधारण्यासाठी आणि भावना संतुलित करण्यासाठी एक उत्तम माध्यम बनले आहे.
Drinking Tea Relief from mental fatigue
ESakal
हेच मुख्य कारण आहे की कधीकधी, फक्त चहा पिण्याचा विचार केल्याने किंवा त्याचा सुगंध नाकात शिरल्याने लोकांची अर्धी डोकेदुखी आणि मानसिक ताण आपोआप नाहीसा होतो.
Drinking Tea Relief from mental fatigue
ESakal
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ESakal