कारच्या एअरबॅग कशा काम करतात?

संतोष कानडे
सध्या काही अपघाताचे व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाले आहेत. त्यातही टाटा कंपनीच्या गाड्यांचं कायम कौतुक केलं जातं.
वाहनांमध्ये असलेली एअर बॅग प्रणाली नेमकी कशी काम करते, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे.
अपघात झाल्यानंतर काही मिलीसेकंदांमध्ये एअर बॅग उघडते. अगदी ३० मिलीसेकंद, म्हणजे ०.०३ सेकंदात हवेची बॅग उघडते.
एअरबॅग उघडण्याचा हा वेग ३२१ किलोमीटर प्रतितास असा असतो. हा वेग माणसाच्या डोळे मिचकवण्यापेक्षा १० पट अधिक आहे.
जेव्हा अपघात होते, तेव्हा गाडीमध्ये असलेले सेन्सर सक्रिय होतात आणि कंट्रोल युनिटला सिग्नल देतात.
त्यानंतर एअरबॅगमध्ये नायट्रोजन गॅसचा स्फोट होतो आणि बॅग फुगते. त्यामुळे माणसांचा जीव वाचतो.
गाडीमध्ये या एअर बॅग स्टीअरिंग व्हील, डॅशबोर्ड, सीट्स आणि दरवाजांमध्ये बसवलेल्या असतात.
गाडीमध्ये असलेल्या व्यक्तीच्या महत्त्वाच्या अवयवांचं संरक्षण व्हावं आणि जीव वाचावा, हाच उद्देश असतो
वाहनांमध्ये असलेल्या प्रवाशांनी सीट बेल्ट लावलेले असले तर तर एअरबॅग काम करतात.