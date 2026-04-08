‘वॉटर फास्टिंग’ने खरंच वजन कमी होतं का? जाणून घ्या फायदे अन् तोटे

Anushka Tapshalkar
ठराविक काळासाठी फक्त पाणी पिणे आणि कोणतेही अन्न न घेणे म्हणजे वॉटर फास्टिंग.
Water Fasting
sakal
हे 24 तासांपासून ते काही दिवसांपर्यंत चालू शकते.
शरीर आधी साठवलेला ग्लायकोजेन वापरते, त्यामुळे ऊर्जा कमी जाणवते.
शरीर ‘कीटोसिस’मध्ये जाऊन चरबी जाळण्यास सुरुवात करते.
हो, पण सुरुवातीला पाणी आणि स्नायूंचे वजन जास्त कमी होते.
चक्कर येणे, अशक्तपणा, डोकेदुखी, दुर्गंधी आणि इलेक्ट्रोलाइट imbalance होऊ शकतो.
डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय करू नये; वजन तात्पुरते कमी होते आणि पुन्हा वाढू शकते.
