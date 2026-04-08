‘वॉटर फास्टिंग’ने खरंच वजन कमी होतं का? जाणून घ्या फायदे अन् तोटे

Anushka Tapshalkar

वॉटर फास्टिंग म्हणजे काय?

ठराविक काळासाठी फक्त पाणी पिणे आणि कोणतेही अन्न न घेणे म्हणजे वॉटर फास्टिंग.

किती काळ केला जातो?

हे 24 तासांपासून ते काही दिवसांपर्यंत चालू शकते.

सुरुवातीला शरीरात काय होते?

शरीर आधी साठवलेला ग्लायकोजेन वापरते, त्यामुळे ऊर्जा कमी जाणवते.

2–3 दिवसांनंतर काय बदल होतात?

शरीर ‘कीटोसिस’मध्ये जाऊन चरबी जाळण्यास सुरुवात करते.

वजन कमी होते का?

हो, पण सुरुवातीला पाणी आणि स्नायूंचे वजन जास्त कमी होते.

साइड इफेक्ट्स कोणते?

चक्कर येणे, अशक्तपणा, डोकेदुखी, दुर्गंधी आणि इलेक्ट्रोलाइट imbalance होऊ शकतो.

सुरक्षित आहे का?

डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय करू नये; वजन तात्पुरते कमी होते आणि पुन्हा वाढू शकते.

