साबुदाण्यात प्रोटीन असते का? जाणून घ्या सत्य

Aarti Badade

साबुदाण्यात प्रोटीन असते का?

होय पण त्याचे प्रमाण खूपच कमी असून साबुदाणा मुख्यतः कार्बोहायड्रेट्सचा स्रोत आहे.

Is Sabudana a Good Source of Protein

|

Sakal

प्रोटीन किती असते? 

साधारण १०० ग्रॅम साबुदाण्यात १ ग्रॅमपेक्षाही कमी प्रोटीन आढळते.

Is Sabudana a Good Source of Protein

|

Sakal

कार्बोहायड्रेट्स भरपूर

 साबुदाण्यात साधारण ८३ ते ८७ ग्रॅम कार्बोहायड्रेट्स असल्याने तो शरीराला पटकन ऊर्जा देतो.

Is Sabudana a Good Source of Protein

|

Sakal

फॅट आणि फायबर कमी 

साबुदाण्यात चरबी आणि फायबरचे प्रमाणही तुलनेने कमी असते.

Is Sabudana a Good Source of Protein

|

Sakal

उपवासात का खातात?

सहज पचणारे कार्बोहायड्रेट्स असल्यामुळे उपवासाच्या काळात ऊर्जा मिळवण्यासाठी साबुदाणा लोकप्रिय आहे.

sago

|

Sakal

प्रोटीन वाढवायचे असेल तर...

साबुदाण्याची खिचडी करताना शेंगदाणे किंवा इतर प्रथिनयुक्त पदार्थांचा समावेश करा.

sago

|

Sakal

साबुदाणा अधिक पौष्टिक बनवा 

साबुदाण्याची खीर करताना दूध आणि सुकामेवा वापरल्यास त्यातील प्रथिने व इतर पोषक घटक वाढवता येतात.

sago

|

Sakal

काजू खाल्ल्याने शरीरात काय बदल होतात?

cashews for health

|

Sakal

येथे क्लिक करा