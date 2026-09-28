Dog Barking Meaning : रात्री घराबाहेर कुत्र्याचं रडणं खरंच अशुभ असतं का? जाणून घ्या यामागील धार्मिक आणि वैज्ञानिक कारणे

बाळकृष्ण मधाळे

रात्री कुत्रा का ओरडतो?

रात्री कुत्रा रडताना किंवा मोठ्याने भुंकताना दिसला की अनेकांच्या मनात अशुभ संकेतांची भीती निर्माण होते. मात्र, यामागे धार्मिक मान्यता आणि वैज्ञानिक कारणे दोन्ही सांगितली जातात.

Dog Howling at Night

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अशुभ मानण्यामागची मान्यता

प्राचीन शकुनशास्त्रानुसार कुत्र्याचे रडणे हे संकट, वाईट बातमी किंवा दुर्दैवाचे संकेत मानले जाते. काहींच्या मते कुत्र्यांना येणाऱ्या संकटाची चाहूल आधी लागते.

Dog Howling at Night

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esakal

घराबाहेर कुत्रा रडत असेल तर?

लोकमान्यतेनुसार घराबाहेर कुत्रा रडणे हे कुटुंबावर संकट, त्रास किंवा कलह येण्याचे संकेत मानले जाते. मात्र, ही धार्मिक समजूत आहे; तिचा वैज्ञानिक पुरावा नाही.

Dog Howling at Night

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esakal

दारात जोरजोरात भुंकणे

काही शकुनशास्त्रीय मान्यतांमध्ये घराच्या दारात कुत्रा सतत भुंकणे हे आर्थिक नुकसान किंवा अडचणींचे संकेत मानले जाते. अशा वेळी घाबरण्यापेक्षा परिस्थितीचा शांतपणे विचार करावा.

Dog Howling at Night

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esakal

नकारात्मक ऊर्जेशी संबंध?

कुत्र्यांना अदृश्य किंवा नकारात्मक ऊर्जा जाणवते, अशीही एक लोकमान्यता आहे. मात्र, कुत्र्यांच्या अशा क्षमतेला वैज्ञानिक आधार असल्याचे सिद्ध झालेले नाही.

Dog Howling at Night

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esakal

आजारपणामुळेही कुत्रा रडू शकतो

भूक, दुखापत, आजार किंवा वेदना यामुळे कुत्रे रडू किंवा भुंकू शकतात. पाळीव कुत्रा उदास असेल, खात नसेल किंवा अस्वस्थ दिसत असेल तर पशुवैद्यांचा सल्ला घ्या.

Dog Howling at Night

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esakal

एकटेपणाही असू शकते कारण

कुत्रे सामाजिक प्राणी आहेत. रात्री ते इतर कुत्र्यांशी संपर्क साधण्यासाठी ओरडणे किंवा भुंकणे करू शकतात. हे त्यांच्या संवादाचा नैसर्गिक भाग असू शकतो.

Dog Howling at Night

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esakal

कुत्रा नेमका काय सांगतो?

कुत्र्याचे भुंकणे किंवा ओरडणे हे धोका, भूक, भीती किंवा एकटेपणाचा संदेश असू शकतो. त्यामुळे कुत्रा रडताना दिसल्यास आसपास काही धोका आहे का, हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

Dog Howling at Night

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esakal

घाबरू नका, कारण समजून घ्या

कुत्रा रडला म्हणजे काहीतरी अशुभ घडणारच, असे नाही. धार्मिक उपाय हे श्रद्धेचा भाग आहेत. मात्र, वारंवार रडणाऱ्या किंवा त्रासलेल्या कुत्र्याच्या आरोग्याकडेही लक्ष द्या.

डिस्क्लेमर : वरील माहिती धार्मिक व लोकमान्यतांवर आधारित आहे. अंधश्रद्धेला दुजोरा देण्याचा किंवा या दाव्यांच्या सत्यतेची हमी देण्याचा कोणताही उद्देश नाही.

Dog Howling at Night

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esakal

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