कुत्रा किती वर्षे जगतो?

सकाळ डिजिटल टीम
कुत्र्याचे आयुष्य किती असते आणि तो किती वर्ष जगतो जाणून घ्या.
कुत्र्याचे आयुष्य त्याच्या जातीवर, आकारावर, आहारावर आणि आरोग्यावर अवलंबून असते.
जसे की चिहुआहुआ, यॉर्कशायर टेरियर, पग आणि डॅशहुंड. हे कुत्रे १२ ते १५ वर्षे किंवा त्याहूनही जास्त जगू शकतात. काही जाती तर १८ वर्षांपर्यंत जगतात.
लॅब्राडोर रिट्रिव्हर, बुलडॉग आणि बॉक्सर यांसारख्या कुत्र्यांचे आयुष्य साधारणपणे १० ते १३ वर्षे असते.
जर्मन शेफर्ड, ग्रेट डेन आणि आयरिश वुल्फहाउंड यांसारखे मोठे कुत्रे साधारणपणे ८ ते १२ वर्षे जगतात. मोठ्या जातीच्या कुत्र्यांचे आयुष्य तुलनेने कमी असते.
पाळीव कुत्रे सरासरी १०–१५ वर्षे जगतात, जाती आणि आकारानुसार फरक असतो.
संतुलित आणि पौष्टिक आहारामुळे आयुष्य वाढवता येते. नियमित व्यायामामुळे हृदय, सांध्य व शरीर निरोगी राहते.
सुरक्षित, स्वच्छ आणि तणावमुक्त वातावरण आयुष्य वाढवते. प्रेम, ध्यान आणि सामाजिक सहभागामुळे कुत्र्याचे मानसिक स्वास्थ्य सुधारते.
कुत्र्याला धोक्याच्या ठिकाणांपासून दूर ठेवणे, जसे की रहदारीचे रस्ते किंवा विषारी वस्तू, महत्त्वाचे आहे.