जगातील पहिली छत्री कुठे बनवली गेली? इतिहास किती जुना आहे?

Mansi Khambe

मुसळधार पाऊस

देशाच्या विविध भागात मुसळधार पाऊस पडत आहे. अशा परिस्थितीत लोक स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी रेनकोटपासून ते छत्र्यांपर्यंत सर्व गोष्टींचा अवलंब करतात.

पहिली छत्री कधी आणि कुठे?

पावसात भिजण्यापासून वाचण्याचा हा सर्वात सोपा आणि सर्वोत्तम मार्ग आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का की जगातील पहिली छत्री कधी आणि कुठे बनवली गेली?

इतिहास

छत्रीचा इतिहास जितका जुना आहे तितकाच तो रंजक आहे. असे मानले जाते की छत्रीचा शोध सुमारे ४,००० वर्षांपूर्वी प्राचीन चीनमध्ये लागला होता.

राजेशाहीचे प्रतीक

सुरुवातीला, ती केवळ पावसापासून संरक्षण करण्यासाठीच नव्हे तर सूर्यापासून संरक्षण म्हणून आणि राजेशाहीचे प्रतीक म्हणून देखील वापरली जात असे.

महागड्या

राजे, महाराजे आणि मोठे लोक त्यांचा अभिमान दाखवण्यासाठी ती ठेवत असत. या छत्र्या अनेकदा खूप मोठ्या आणि महागड्या होत्या, ज्या त्यांची स्थिती दर्शवत असत.

छत्रीचा ट्रेंड

यानंतर, चीनमधून छत्रीचा ट्रेंड हळूहळू भारत, पर्शिया (सध्याचे इराण), ग्रीस आणि रोममध्ये पसरला. या ठिकाणीही ते बहुतेकदा उच्च वर्गातील लोकांशी जोडले जात असे.

पोर्टेबल

सुरुवातीच्या काळात, छत्री रेशीम, तेल लावलेला कागद, चामडे आणि बांबूसारख्या साहित्यापासून बनवल्या जात असत. त्यांची रचना देखील आजच्या हलक्या आणि पोर्टेबल छत्र्यांपेक्षा खूपच वेगळी होती.

छत्र्यांचा वापर

बहुतेकदा त्या खूप जड आणि सजावटीच्या होत्या. युरोपमध्ये बराच काळ, छत्र्यांचा वापर फक्त सूर्यापासून संरक्षण करण्यासाठी केला जात असे. ते 'महिलांशी' देखील जोडले जात असे.

जोनास हॅनवे

असे मानले जात होते की पुरुष ते वापरत नाहीत. परंतु १८ व्या शतकाच्या मध्यात, जोनास हॅनवे नावाच्या एका इंग्रजाने ही विचारसरणी बदलली. त्याने लंडनमध्ये पावसापासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी छत्र्यांचा वापर करण्यास सुरुवात केली.

फायदे

सुरुवातीच्या काळात, त्याची खूप थट्टा केली जात होती, परंतु हळूहळू लोकांना त्याचे फायदे समजले. पावसापासून संरक्षण करण्यासाठी देखील छत्र्यांचा वापर केला जाऊ लागला.

छत्र्यांच्या डिझाइन

कालांतराने, छत्र्यांच्या डिझाइन आणि साहित्यात अनेक बदल झाले आहेत. सुरुवातीच्या काळात छत्र्या बनवण्यासाठी लाकडाचा वापर केला जात असे. त्यासोबतच व्हेल माशांच्या हाडांचाही वापर केला जात असे.

धातूच्या रॉडचा वापर

पण कालांतराने त्या लहान आणि हलक्या बनवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. अशा परिस्थितीत, छत्र्यांमध्ये हळूहळू मजबूत धातूच्या रॉडचा वापर होऊ लागला. त्यानंतर, २० व्या शतकात, विशेषतः १९२८ मध्ये, हान्स हॉप नावाच्या जर्मन माणसाने फोल्डिंग छत्रीचा शोध लावला.

फोल्डिंग छत्रीचा शोध

ज्यामुळे ती कुठेही वाहून नेणे आणखी सोपे झाले. फोल्डिंग छत्र्यांमुळे, त्याची लोकप्रियता झपाट्याने वाढली आणि जगभर पसरली. अशाप्रकारे, आज छत्री आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग बनली आहे.

