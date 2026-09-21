कुत्रे रात्री का रडतात ? हा अशुभ संकेत असतो? खरं कारण जाणून बसेल धक्का!

Yashwant Kshirsagar

रात्री रडण्याचा आवाज

तुम्ही कदाचित मध्यरात्री कुत्र्याच्या ओरडण्याचा किंवा रडण्याचा आवाज ऐकला असेल.

Why Dogs Cry At Night

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आत्मा किंवा भुते दिसणे

अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की, जेव्हा कुत्र्यांना आत्मे किंवा भुते दिसतात तेव्हा ती रात्री ओरडतात.

Why Dogs Cry At Night

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संभाव्य संकटाचे लक्षण

तर काही लोकांच्या मते, कुत्र्याचे ओरडणे हे एखाद्या संभाव्य संकटाचे लक्षण असते.

Why Dogs Cry At Night

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esakal

मृत्युचा संकेत

असेही मानले जाते की, अशा प्रकारे ओरडणे हे मृत्यू किंवा आजारपणाचे संकेत देते.

Why Dogs Cry At Night

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esakal

खरी कारणे वेगळीच

मात्र, कुत्रे रात्री ओरडण्यामागची खरी कारणे काही वेगळीच आहेत.

Why Dogs Cry At Night

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esakal

आजारपण

आजारपणामुळे किंवा दुखापत झाल्यामुळे कुत्रे रात्री ओरडतात.

Why Dogs Cry At Night

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संकेत देण्यासाठी

आपल्या समूहातील इतर कुत्र्यांपासून वेगळे झाल्यावर, त्यांना संकेत देण्यासाठीही ती ओरडतात.

Why Dogs Cry At Night

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नैसर्गिक संकटाचा इशारा

नैसर्गिक आपत्ती येण्यापूर्वी इशारा देण्यासाठीही कुत्रे ओरडू शकतात.

Why Dogs Cry At Night

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esakal

एकटेपणा

याव्यतिरिक्त, एकटेपणा जाणवल्यास कुत्रे रात्री ओरडतात.

Why Dogs Cry At Night

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esakal

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