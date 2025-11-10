इंस्टाग्रामचा 'गोल्डन रिंग पुरस्कार' म्हणजे काय? आतापर्यंत केवळ 25 लोकांच्या प्रोफ्राईलवर दिसतेय 'सोनेरी बांगडी'

सकाळ वृत्तसेवा

गोल्डन रिंग पुरस्कार

‘गोल्डन रिंग पुरस्कार’ हा क्रिएटर्ससाठी असलेला इंस्टाग्रामचा पहिला मोठा जागतिक पुरस्कार आहे.

Golden Ring

|

Sakal

नवीन कंटेंट

इंस्टाग्रामच्या मते, हा पुरस्कार अशा लोकांसाठी आहे जे त्यांच्या स्वतःच्या शैलीत कंटेंट तयार करतात आणि न घाबरता काहीतरी नवीन करु पाहतायेत.

New Content

|

Sakal

फॉलोअर्स

या पुरस्कारात प्रसिद्धी किंवा लाखो फॉलोअर्स असणे महत्त्वाचे नाही. जो कंटेंट खरा वाटतो आणि लोकांशी जोडण्यास मदत करतो, अशांना तो दिला जातो.

Instagram Followers

|

Sakal

सोनेरी रिंगचे चिन्ह

ह्या सोनेरी रिंगच्या चिन्हाव्यतिरिक्त, विजेत्यांना त्यांच्या फीडसाठी नवीन रंग, थीम आणि लवकरच एक विशेष हार्ट आयकॉन देखील मिळणार आहे.

Golden Ring

|

Sakal

निवड

विजेत्यांची निवड जगभरातील नामांकित तज्ञ आणि कलाकारांच्या ज्युरीमार्फत केली जाते. 2025 साठी जगभरातील अशाच २५ क्रिएटर्सचा सन्मान केला आहे. ज्यात एक भारतीय क्रिएटर्स 'डॉली सिंग' हिचा समावेश आहे.

Selection Process

|

Sakal

डॉली सिंग

गोल्डन रिंग जिंकणारी भारताची पहिली व्यक्ती, २५ जागतिक विजेत्यांपैकी, डॉली सिंगने हा सन्मान मिळवून भारताला अभिमान वाटेल असे काम केले आहे.

Dolly Singh

|

Sakal

व्हिडिओ

तिने ‘राजू की मम्मी’ आणि ‘साउथ दिल्ली गर्ल’ सारखे मजेदार व्हिडिओ बनवून सुरुवात केली.

Funny Videos

|

Sakal

भारताची पहिली व्यक्ती

'गोल्डन रिंग' हा पुरस्कार मिळाल्यावर डॉलीने हे "अविश्वसनीय" वाटत असल्याचे सांगितले आणि तिच्या टीमचे आभार मानले.

Dolly Singh

|

Sakal

ताण न घेता कमवा पैसे! 'हे' आहेत 8 भन्नाट करिअर ऑप्शन

येथे क्लिक करा