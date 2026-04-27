ट्रम्प यांच्यावर १० वर्षात १० हल्ले, कधी गोळीबार तर कधी विषारी पत्र

सूरज यादव
लास वेगास रॅली, नेवाडा : ब्रिटिश नागरिकाने पोलिसाचे शस्त्र हिसकावण्याचा प्रयत्न केला, ट्रम्प यांना मारण्याचा उद्देश होता.
रेनो रॅली, नेवाडाः अचानक झालेल्या गदारोळाने ट्रम्प यांना स्टेजवरून सुरक्षितस्थळी नेले. व्यक्तीकडे शस्व नव्हते. मात्र, तो ट्रम्प यांच्यावर हल्ल्यासाठी आला होता.
व्हाइट हाउस विषारी द्रव्य असलेले पत्र सुरक्षा यंत्रणांकडून अडविण्यात आले. अध्यक्ष लक्ष्य असल्याचे तपासात उघड
व्हाइट हाउस पत्रकार परिषद : सशस्त्र संशयितावर गोळीबारानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांना तातडीने बाहेर काढण्यात आले.
बटलर रॅली, पेनसिल्व्हेनिया गंभीर हल्ल्यात ट्रम्प जखमी, हल्लेखोर सीक्रेट सव्र्हिसकडून मारला गेला.
वेस्ट पाम बीच गोल्फ क्लब, फ्लोरिडा: रायफलसह झुडपात लपलेला व्यक्ती ट्रम्प यांना मारण्यासाठी आला होता.
कोआचेला रॅली, कॅलिफोर्निया दोन बंदुका, बनावट पासपोर्ट आणि वाहनासह संशयित अटक. ट्रम्प यांना मारण्याचे होते लक्ष्य .
वॉशिंग्टन : एका महिलेला ट्रम्प यांना हिंसक धमक्या दिल्याबद्दल अटक, संबंधित महिलेकडे होते धारदार शस्त्र.
पाम बीच आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : एअर फोर्स वनच्या दिशेने संशयास्पद हालचाल. 'एफबीआय'ची चौकशी सुरू
Former US President
Esakal