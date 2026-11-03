गाढव खरंच मूर्ख असते का? विज्ञानाने समोर आणले सत्य

Yashwant Kshirsagar
तुम्ही कधी कोणाला ‘गाढव’ म्हटले आहे का? जेव्हा एखाद्याला मूर्ख, आळशी किंवा मंदबुद्धीचा दाखवायचे असते, तेव्हा हा शब्द सहज बाहेर पडतो.
Are Donkeys Smart
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मराठी गाढव असो की हिंदीतील ‘गधा’ किंवा इंग्रजीतील ‘donkey’, हा शब्द दीर्घकाळापासून माणसाला कमी लेखण्यासाठी वापरला जातो. तो अपमानाचे सहज हत्यार बनला आहे.
Are Donkeys Smart
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जगभरातील अनेक भाषांमध्ये आणि संस्कृतींमध्ये गाढवाला हट्टी आणि कमी बुद्धीचे प्राणी मानले गेले. त्यामुळे हा शब्द प्रतीक बनला.
Are Donkeys Smart
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नाही. गाढव अत्यंत कष्टाळू, शांत आणि संयमी प्राणी आहे. त्याच्याबद्दलची ‘मूर्ख’ ही धारणा पूर्णपणे चुकीची आहे.
Are Donkeys Smart
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प्राणीतज्ज्ञ आणि शास्त्रज्ञ सांगतात की गाढवे धोक्याचे आकलन करण्यासाठी वेळ घेतात. ते विचारपूर्वक निर्णय घेतात, घाईने प्रतिक्रिया देत नाहीत.
Are Donkeys Smart
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गाढवे संभाव्य धोका ओळखूनच पुढे जातात. ही सावधगिरी मूर्खपणा नव्हे, तर बुद्धिमत्तेची निशाणी आहे.
Are Donkeys Smart
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इतिहास आणि लोककथांमध्ये गाढवाला अनेकदा विनोदाचे किंवा मूर्खपणाचे प्रतीक म्हणून दाखवले गेले. त्यामुळे चुकीची प्रतिमा तयार झाली.
Are Donkeys Smart
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चित्रपट, वाक्प्रचार आणि म्हणींनी “तू गाढव आहेस!” सारख्या वाक्यांना रोजच्या भाषेत रुजवले. ब्रिटिश संस्कृतीसह अनेक ठिकाणी हे अपमान म्हणून वापरले जाऊ लागले.
Are Donkeys Smart
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कष्टाळूपणा, संयम, शांत स्वभाव आणि सावधगिरी हे गाढवांचे खरे गुण आहेत. पण अपमानाच्या शब्दामुळे हे गुण पूर्णपणे दुर्लक्षित झाले.
Are Donkeys Smart
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पुढच्या वेळी कोणाला ‘गाढव’ म्हणण्यापूर्वी आठवा – हा प्राणी मूर्ख नसून शहाणा आणि संयमी आहे. चुकीची धारणा बदलण्याची वेळ आली आहे.
Are Donkeys Smart
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Crocodile Digestion
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