पाऊस पडावा म्हणून लावतात गाढवाचं लग्न; महाराष्ट्रात कुठे आहे अनोखी परंपरा

Yashwant Kshirsagar
सध्या मान्सूनचा पाऊस राज्यात दाखल झाला असला तरी तो सर्वदूर पोहोचलेला नाही, त्यामुळे अनेक जिल्ह्यांत चिंतेचे वातावरण आहे.
Donkey Marriage Ritual Maharashtra
esakal
महाराष्ट्रातील अनेक गावांत पाऊस पडावा म्हणून अनेक प्रकारचे विधी किवां प्रथा पाळण्याची परंपरा आहे.
Donkey Marriage Ritual Maharashtra
esakal
दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती किंवा पावसाला उशीर झाला तर पाऊस पडावा म्हणून राज्यातील काही गावांत चक्क गाढवाचं लग्न लावलं जातं.
Donkey Marriage Ritual Maharashtra
esakal
ही विचित्र प्रथा प्रतिकात्मक आहे.यातून सामाजिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व अधोरेखित होते. कारण प्रथेमागचा प्रमुख उद्देश हा पावसाला आमंत्रण देण हा असतो.
Donkey Marriage Ritual Maharashtra
esakal
गाढव हा साधा कष्टाळू आणि गरीब प्राणी मानला जातो त्याचे लग्न लावणे हे प्रतीकात्मक काम आहे.ज्यामुळे निसर्गात सकारात्मक बदल घडेल अशी आशा असते.
Donkey Marriage Ritual Maharashtra
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गाढवांना नवरा-नवरीसारखं सजवून त्यांचा पारंपारिक पद्धतीने विधि करुन लग्न लावले जाते त्यांची ढोल-ताशांच्या उत्साहात गावातून मिरवणूक काढली जाते.
Donkey Marriage Ritual Maharashtra
esakal
या प्रथेमुळे सामाजिक एकता तर वाढते पण मनोरंजनही होते.
Donkey Marriage Ritual Maharashtra
esakal
महाराष्ट्रातील अक्कलकोट, सातारा,सांगलीतील जत आणि आटपाडी तालुक्यात, मराठवाड्यातील धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यातील काही गावांत ही प्रथा आजही सुरु आहे.
Donkey Marriage Ritual Maharashtra
esakal
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