गाढवाचे दूध पिणे आरोग्याला खरंच फायदेशीर आहे का?

सकाळ डिजिटल टीम
प्राचीन काळी गाढविणीच्या दुधाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असे. इजिप्तची राणी क्लियोपात्रा या दुधाने स्नान करत असे, असे सांगितले जाते.
Donkey Milk Benefits
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वैद्यकशास्त्राचे जनक हिपोक्रेटिस यांनी यकृताच्या समस्या, नाकातून रक्त येणे, विषबाधा, संसर्गजन्य रोग आणि ताप यांसारख्या आजारांवर गाढविणीचे दूध उपयुक्त ठरते, असा सल्ला दिला होता.
Donkey Milk Benefits
esakal
आधुनिक काळात या दुधाचा वापर कमी झाला होता. पण अलीकडे शास्त्रज्ञांनी पुन्हा एकदा त्याच्या गुणधर्मांचा शोध घेतला आहे.
Donkey Milk Benefits
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गाढविणीचे दूध अजूनही सहज उपलब्ध नसते आणि ते महागड्या दराने विकले जाते.
Donkey Milk Benefits
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यू.एस. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या अहवालानुसार, गाढविणीच्या दुधाची रचना गाईच्या दुधापेक्षा मानवी दुधासारखी जास्त असते.
Donkey Milk Benefits
esakal
ज्या बालकांना गाईच्या दुधाची ॲलर्जी आहे, त्यांच्यासाठी गाढविणीचे दूध एक चांगला आणि सुरक्षित पर्याय ठरू शकते.
Donkey Milk Benefits
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हे दूध आतड्यांमधील सूक्ष्मजीवांचे संतुलन राखण्यास मदत करते आणि पचनसंस्थेचे आरोग्य सुधारते.
Donkey Milk Benefits
esakal
अभ्यासांनुसार गाढविणीचे दूध शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास उपयुक्त ठरते.
Donkey Milk Benefits
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काही अभ्यासांतून असे दिसून आले आहे की, हे दूध मधुमेहावर नियंत्रण मिळवण्यास मदत करू शकते.
Donkey Milk Benefits
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Are Donkeys Smart
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