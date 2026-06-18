गाढविणीचे दूध प्यावे की नाही, आरोग्याला खरंच फायदा होतो का?

Yashwant Kshirsagar
गाढविणीच्या दुधात व्हिटॅमिन A, B, C, D, E आणि कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस सारखी खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात. हे मानवी दुधाच्या जवळचे असल्याने सर्वांगीण आरोग्यासाठी उत्तम पर्याय आहे.
Donkey Milk Benefits
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दुधातील इम्युनोग्लोबुलिन्स आणि लायसोझाइम्स सारखे नैसर्गिक सूक्ष्मजीवविरोधी घटक रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करतात. वारंवार आजार पडणाऱ्यांसाठी खास फायदेशीर.
Donkey Milk Benefits
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कमी लॅक्टोज आणि प्रीबायोटिक्समुळे गाईच्या दुधापेक्षा सहज पचते.आतड्याचे आरोग्य सुधारते आणि पोटफुगणे, गॅस यांसारख्या समस्या कमी होतात.
Donkey Milk Benefits
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व्हिटॅमिन A आणि E ने समृद्ध दुध त्वचेला पोषण देते, वृद्धत्वाची चिन्हे कमी करते आणि एक्झिमा, सोरायसिससारख्या समस्या कमी करण्यास मदत करते.
Donkey Milk Benefits
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दाह कमी करणारे जैव-सक्रिय संयुगे संधिवात आणि दमा सारख्या आजारांमध्ये आराम देतात. शरीरातील सूज आणि वेदना कमी होतात.
Donkey Milk Benefits
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कमी चरबी आणि कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्समुळे रक्तदाब नियंत्रित राहतो आणि हृदयरोगाचा धोका कमी होतो.
Donkey Milk Benefits
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गाईच्या दुधातील ॲलर्जन (केसीन, बीटा-लॅक्टोग्लोब्युलिन) कमी असल्याने ॲलर्जी असलेल्या लोकांसाठी, विशेषतः मुलांसाठी उत्तम पर्याय.
Donkey Milk Benefits
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उच्च कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि व्हिटॅमिन D मुळे हाडांची घनता वाढते. मुलांच्या विकासासाठी आणि वृद्धांसाठी ऑस्टिओपोरोसिसचा धोका कमी करतो.
Donkey Milk Benefits
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रक्तातील साखर नियंत्रित करतो आणि इन्सुलिनसारख्या प्रथिनांमुळे मधुमेह किंवा मेटाबॉलिक समस्या असणाऱ्यांना फायदा होतो.
Donkey Milk Benefits
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नियमित सेवनाने ऊर्जा वाढते, पौष्टिक कमतरता दूर होते आणि लहान मुले ते वृद्ध सर्वांसाठी नैसर्गिक, पौष्टिक आणि आरोग्यदायी पेय म्हणून गाढवीचे दूध आदर्श आहे.
Donkey Milk Benefits
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Worlds Most Expensive Wood
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