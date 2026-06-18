गाढविणीचे दूध प्यावे की नाही, आरोग्याला खरंच फायदा होतो का?

Yashwant Kshirsagar

पोषक तत्वांचा खजिना

गाढविणीच्या दुधात व्हिटॅमिन A, B, C, D, E आणि कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस सारखी खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात. हे मानवी दुधाच्या जवळचे असल्याने सर्वांगीण आरोग्यासाठी उत्तम पर्याय आहे.

Donkey Milk Benefits

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esakal

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते

दुधातील इम्युनोग्लोबुलिन्स आणि लायसोझाइम्स सारखे नैसर्गिक सूक्ष्मजीवविरोधी घटक रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करतात. वारंवार आजार पडणाऱ्यांसाठी खास फायदेशीर.

Donkey Milk Benefits

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esakal

पचनसंस्थेसाठी सौम्य

कमी लॅक्टोज आणि प्रीबायोटिक्समुळे गाईच्या दुधापेक्षा सहज पचते.आतड्याचे आरोग्य सुधारते आणि पोटफुगणे, गॅस यांसारख्या समस्या कमी होतात.

Donkey Milk Benefits

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esakal

त्वचेचे आरोग्य सुधारते

व्हिटॅमिन A आणि E ने समृद्ध दुध त्वचेला पोषण देते, वृद्धत्वाची चिन्हे कमी करते आणि एक्झिमा, सोरायसिससारख्या समस्या कमी करण्यास मदत करते.

Donkey Milk Benefits

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esakal

नैसर्गिक दाहशामक गुण

दाह कमी करणारे जैव-सक्रिय संयुगे संधिवात आणि दमा सारख्या आजारांमध्ये आराम देतात. शरीरातील सूज आणि वेदना कमी होतात.

Donkey Milk Benefits

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esakal

हृदयासाठी फायदेशीर

कमी चरबी आणि कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्समुळे रक्तदाब नियंत्रित राहतो आणि हृदयरोगाचा धोका कमी होतो.

Donkey Milk Benefits

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esakal

ॲलर्जी असणाऱ्यांसाठी सुरक्षित

गाईच्या दुधातील ॲलर्जन (केसीन, बीटा-लॅक्टोग्लोब्युलिन) कमी असल्याने ॲलर्जी असलेल्या लोकांसाठी, विशेषतः मुलांसाठी उत्तम पर्याय.

Donkey Milk Benefits

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esakal

हाडे मजबूत करते

उच्च कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि व्हिटॅमिन D मुळे हाडांची घनता वाढते. मुलांच्या विकासासाठी आणि वृद्धांसाठी ऑस्टिओपोरोसिसचा धोका कमी करतो.

Donkey Milk Benefits

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esakal

चयापचय आरोग्य सुधारते

रक्तातील साखर नियंत्रित करतो आणि इन्सुलिनसारख्या प्रथिनांमुळे मधुमेह किंवा मेटाबॉलिक समस्या असणाऱ्यांना फायदा होतो.

Donkey Milk Benefits

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esakal

एकूण आरोग्यास चालना

नियमित सेवनाने ऊर्जा वाढते, पौष्टिक कमतरता दूर होते आणि लहान मुले ते वृद्ध सर्वांसाठी नैसर्गिक, पौष्टिक आणि आरोग्यदायी पेय म्हणून गाढवीचे दूध आदर्श आहे.

Donkey Milk Benefits

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esakal

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esakal

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