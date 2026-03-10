उसाचा रस पिल्यानंतर 'या' गोष्टी खाणे टाळा!

Aarti Badade

उन्हाळ्यातील ऊर्जायुक्त पेय

उसाचा रस शरीराला झटपट ऊर्जा देतो आणि थंडावा देतो, पण त्यानंतर काय खावे आणि काय टाळावे हे जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

दही आणि ताक टाळा

उसाचा रस आणि दुग्धजन्य पदार्थ दोन्ही प्रकृतीने थंड असतात. हे दोन्ही एकत्र झाल्यास पचन बिघडून बद्धकोष्ठतेचा (Constipation) त्रास होऊ शकतो.

आंबट फळे आणि रस

उसाचा रस पिल्यानंतर लगेच लिंबू, संत्री किंवा मोसंबी घेऊ नका. यामुळे पोटातील ॲसिडचा समतोल बिघडून जळजळ किंवा उलट्या होऊ शकतात.

तळलेले आणि तेलकट अन्न

उसाचा रस नैसर्गिकरीत्या पचायला जड असतो. त्यानंतर लगेच तळलेले पदार्थ खाल्ल्यास पचनसंस्थेवर अतिरिक्त ताण येतो आणि गॅसची समस्या उद्भवते.

आईस्क्रीम आणि कोल्ड्रिंक्स

रस पिल्यानंतर लगेच अतिथंड पदार्थ घेतल्यास जठराग्नी मंदावतो, ज्यामुळे पचनक्रिया मंद होऊन पोट फुगल्यासारखे वाटू शकते.

मिठाई आणि जड जेवण

उसाच्या रसात नैसर्गिक साखर आणि कॅलरीज भरपूर असतात, त्यामुळे त्यानंतर लगेच मिठाई किंवा जड जेवण करणे टाळावे.

रिकाम्या पोटी रस पिणे टाळा

कधीही रिकाम्या पोटी उसाचा रस पिऊ नका, कारण यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी (Glucose Level) अचानक वाढू शकते.

आरोग्यासाठी महत्त्वाची टीप

उसाचा रस नेहमी दुपारी ऊन असताना प्यावा आणि रस पिताना स्वच्छतेची विशेष काळजी घ्यावी, जेणेकरून फूड पॉइझनिंगचा धोका राहणार नाही.

