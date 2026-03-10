काकडी कडू निघतेय? खरेदी करताना वापरा 'या' सोप्या ट्रिक्स!

Aarti Badade
उन्हाळ्यात शरीर थंड ठेवण्यासाठी आणि हायड्रेटेड राहण्यासाठी काकडी खाणे अत्यंत फायदेशीर असते.
खरेदी करताना मध्यम आकाराची काकडी निवडा; खूप जास्त मोठ्या किंवा जाड काकडीमध्ये बिया जास्त आणि ती कडू असण्याची शक्यता असते.
काकडीचा रंग गडद हिरवा असावा; जर काकडी फिकट पिवळसर दिसत असेल, तर ती जुनी किंवा कडू असू शकते.
काकडीच्या दोन्ही टोकांकडे लक्ष द्या; जर टोकाचा भाग खूप वाळलेला किंवा मऊ वाटत असेल, तर ती काकडी कडवट असू शकते.
काकडी हाताने दाबून पहा; ताजी आणि गोड काकडी कडक असते, तर कडू लागणारी काकडी अनेकदा मध्यभागी मऊ असते.
ज्या काकडीची साल जास्त खडबडीत किंवा काटेरी असते, ती गावरान आणि चवीला गोड असते; अगदी गुळगुळीत काकडी कधीकधी बेचव असते.
काकडी खाण्यापूर्वी दोन्ही टोके कापून त्या भागावर थोडे मीठ चोळा, यामुळे त्यातील 'कुकरबिटासीन' हा कडवट घटक बाहेर पडतो.
बाजारात चमकणारी आणि ओलावा असलेली काकडी निवडा, ज्यामुळे तुमच्या कोशिंबिरीची चव नेहमीच फ्रेश राहील.
