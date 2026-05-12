हाडांमधून येणारा आवाज दुर्लक्ष करू नका! 'या' आजाराचे असू शकते लक्षण

Aarti Badade
हाडे केवळ कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे किंवा म्हातारपणातच कमकुवत होतात, हा अनेकांचा चुकीचा समज आहे.
Weak Bones Warning
Sakal
जर तुमच्या हाडांमधून वारंवार कट-कट असा आवाज येत असेल, तर त्यामागे मधुमेह (Diabetes) हे एक महत्त्वाचे कारण असू शकते.
मधुमेहाचा परिणाम कोणत्याही वयात हाडांच्या मजबुतीवर होऊ शकतो, त्यामुळे तरुण वयातही सावध राहणे गरजेचे आहे.
मधुमेहाचे दोन्ही प्रकार हाडांना आतून कमकुवत करू शकतात, अशा वेळी वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक ठरते.
हाडांच्या मजबुतीसाठी आहारात दूध, दही, पनीर, अंडी आणि प्रथिनांचा समावेश करणे अत्यंत फायदेशीर आहे.
चालणे, योगासने किंवा नियमित व्यायाम केल्याने हाडांची घनता वाढते आणि ती दीर्घकाळ मजबूत राहतात.
वेळोवेळी 'बोन डेंसिटी' टेस्ट आणि आरोग्य तपासणी केल्यामुळे हाडांचा कमकुवतपणा सुरुवातीलाच ओळखता येतो.
