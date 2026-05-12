100 वर्षं निरोगी जगण्यामागचं जपानी रहस्य काय? जाणून घ्या हार्टसाठी फायदेशीर 5 सवयी

Aarti Badade
जपानी लोक केवळ त्यांच्या आहारामुळेच नाही, तर त्यांच्या शिस्तबद्ध जीवनशैलीमुळे जगातील सर्वाधिक काळ जगणारे लोक मानले जातात.
Japanese lifestyle for heart health
Sakal
पोट पूर्ण भरण्याऐवजी फक्त ८०% भरेपर्यंत खावे; यामुळे पचन सुधारते, वजन नियंत्रणात राहते आणि हृदयावरील ताण कमी होतो.
त्यांच्या आहारात भाज्या, टोफू आणि समुद्री पदार्थांचा समावेश जास्त असतो, ज्यामुळे कोलेस्ट्रॉल कमी होऊन शरीरातील सूज कमी होते.
तासन् तास जिममध्ये घाम गाळण्यापेक्षा रोज चालणे, सायकल चालवणे किंवा बागकाम करणे यांसारख्या सततच्या हालचालींमुळे हृदय मजबूत राहते.
दररोज सकाळी उठण्यासाठी एक सकारात्मक उद्देश (Ikigai) असल्यास मानसिक तणाव कमी होतो, ज्याचा थेट फायदा हृदयाच्या आरोग्याला होतो.
एकटेपणामुळे हृदयविकाराचा धोका ३०% वाढतो; म्हणूनच जपानी लोक 'मोई' म्हणजेच एकमेकांना भावनिक आधार देणाऱ्या गटात राहणे पसंत करतात.
छोट्या-छोट्या पण सातत्यपूर्ण सवयींमुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होऊ शकतो; तणावमुक्त राहून आनंदी जीवन जगणे हेच आरोग्याचे सूत्र आहे.
