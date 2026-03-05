'ब्रेन ट्यूमर'ची सुरुवातीची 'ही' 6 लक्षणे दिसताच व्हा सावध!

Aarti Badade
नेहमीची डोकेदुखी समजून दुर्लक्ष करणे घातक ठरू शकते, कारण हे ब्रेन ट्यूमरसारख्या गंभीर आजाराचे लक्षण असू शकते.
Brain tumor symptoms
sakal
ट्यूमरमुळे मेंदूतील 'ओसीपीटल' भागावर दाब येतो, परिणामी समोरच्या वस्तू अंधुक दिसू लागतात किंवा दृष्टीवर गंभीर परिणाम होतो.
'फ्रंटल लोब'मध्ये ट्यूमर असल्यास व्यक्तीची विनाकारण चिडचिड होते, स्वभाव बदलतो आणि गोष्टी वारंवार विसरायला होतात.
मेंदूच्या 'सेरेबेलम' भागातील ट्यूमरमुळे चालताना सतत चक्कर येते, पाय अडखळतात आणि शरीराचा तोल सांभाळणे कठीण होते.
ट्यूमरमुळे न्यूरॉन्स अचानक सक्रिय होतात, ज्यामुळे कोणत्याही कारणाशिवाय फिट्स येणे, झटके लागणे किंवा शुद्ध हरपण्याचे प्रकार घडू शकतात.
शरीराच्या एका बाजूला प्रचंड अशक्तपणा जाणवणे, तोंड सुन्न होणे किंवा बोलताना शब्द अडखळणे ही ट्यूमरची धोक्याची चिन्हे आहेत.
जर तुम्हाला बराच काळ विनाकारण मळमळणे, उलट्या होणे किंवा ऐकू येण्याची क्षमता कमी होणे असा त्रास होत असेल, तर त्वरित डॉक्टरांना भेटा.
