गोड खाल्ल्याने हार्ट अटॅक येतो का?

Aarti Badade
मीठामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढतो हे सर्वांना माहीत आहे, पण जास्त साखर खाणे देखील हार्ट अटॅकसाठी तितकेच जबाबदार असू शकते.
साखरेच्या अतिसेवनामुळे शरीरात दीर्घकाळ जळजळ होण्याची समस्या निर्माण होते, जे हृदयाच्या धमन्या खराब होण्याचे मुख्य कारण मानले जाते.
रक्तातील साखरेची पातळी वाढल्याने स्वादुपिंडाला जास्त इन्सुलिन सोडावे लागते, ज्यामुळे कालांतराने शरीरातील चयापचय संतुलन पूर्णपणे बिघडते.
सतत साखर खाल्ल्याने निर्माण होणारी इन्सुलिन प्रतिरोधकतेची स्थिती मधुमेह आणि हृदयाच्या आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकते.
साखरेचे जास्त सेवन यकृत आणि आतड्यांमध्ये चरबीचे उत्पादन वाढवते, ज्यामुळे अप्रत्यक्षपणे उच्च रक्तदाबाची समस्या निर्माण होते.
जास्त साखरेमुळे धमन्या कडक होतात आणि त्यात 'प्लाॅक' जमा झाल्यामुळे रक्तवाहिन्या अरुंद होऊन हृदयविकाराचा मार्ग मोकळा होतो.
हृदयाचे आरोग्य जपण्यासाठी केवळ मिठावरच नाही, तर दैनंदिन आहारातील साखरेच्या प्रमाणावरही नियंत्रण ठेवणे आता अनिवार्य झाले आहे.
