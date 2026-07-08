डोळ्यांची ही समस्या समजून दुर्लक्ष करू नका; मेंदूच्या गंभीर आजाराचा असू शकतो संकेत

Aarti Badade

धूसर दिसण्याकडे दुर्लक्ष करू नका

डोळ्यांना वारंवार धूसर किंवा अस्पष्ट दिसत असेल, तर ते फक्त नंबर वाढल्यामुळेच असेल असे समजू नका. काही वेळा हे गंभीर मेंदूच्या आजाराचेही सुरुवातीचे संकेत असू शकतात.

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डोळे आणि मेंदूचा जवळचा संबंध

आपण पाहिलेली प्रत्येक गोष्ट डोळ्यांमधून ऑप्टिक नर्व्हद्वारे मेंदूपर्यंत पोहोचते. या मार्गात कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास दृष्टीवर परिणाम होऊ शकतो.

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ब्रेन ट्यूमरमुळे काय होऊ शकते?

मेंदूमध्ये ट्यूमर वाढल्यास ऑप्टिक नर्व्हवर दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे धूसर दिसणे, दृष्टी कमी होणे किंवा बाजूचे दिसणे कमी होणे अशी लक्षणे जाणवू शकतात.

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पिट्यूटरी अॅडेनोमा म्हणजे काय?

पिट्यूटरी ग्रंथीजवळ तयार होणारा पिट्यूटरी अॅडेनोमा हा बहुतेक वेळा कॅन्सर नसतो. मात्र तो हळूहळू दृष्टीवर परिणाम करू शकतो आणि सुरुवातीला त्याची लक्षणे सहज लक्षात येत नाहीत.

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क्रेनिओफॅरिंजिओमा

हा ट्यूमर लहान मुलांपासून प्रौढांपर्यंत कोणालाही होऊ शकतो. तो पिट्यूटरी ग्रंथीजवळ तयार होऊन दृष्टीबरोबरच शरीरातील हार्मोन्सच्या कार्यावरही परिणाम करू शकतो.

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मेनिन्जिओमा

ऑप्टिक नर्व्ह किंवा मेंदूच्या आवरणाजवळ वाढणारा मेनिन्जिओमा दृष्टीच्या मार्गावर दबाव आणू शकतो. त्यामुळे धूसर दिसणे किंवा बाजूचे दिसणे कमी होण्याचा त्रास होऊ शकतो.

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ऑप्टिक पाथवे ग्लायोमा

हा ट्यूमर डोळ्यांकडून मेंदूकडे जाणाऱ्या संदेशांच्या मार्गावर परिणाम करतो. त्यामुळे कालांतराने दृष्टी हळूहळू कमी होऊ शकते.

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कधी घ्याल डॉक्टरांचा सल्ला?

धूसर दिसणे, वारंवार डोकेदुखी, दुहेरी दिसणे किंवा दृष्टीत अचानक बदल जाणवत असल्यास स्वतः निदान न करता न्यूरोलॉजिस्टचा तातडीने सल्ला घ्या. वेळेवर तपासणी केल्यास योग्य उपचार शक्य होतात.

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