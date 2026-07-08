हाय कोलेस्ट्रॉल कमी करायचंय? 'या' भाज्या हृदयासाठी ठरू शकतात फायदेशीर

Aarti Badade
तेलकट आहार, व्यायामाचा अभाव आणि बैठी जीवनशैली यामुळे हाय कोलेस्ट्रॉलची समस्या वाढत आहे. वेळेवर आहारात बदल केल्यास हृदयाचे आरोग्य जपण्यास मदत होऊ शकते.
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Sakal
ब्रोकलीमध्ये फायबर, व्हिटॅमिन्स आणि अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर असतात. तिचे नियमित सेवन केल्याने कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यास आणि हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
cholesterol
Sakal
फ्लॉवरमध्ये आढळणारे काही नैसर्गिक घटक हृदयाभोवती अतिरिक्त चरबी साचण्याचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकतात. त्यामुळे हृदयाच्या आरोग्यासाठी ही भाजी उपयुक्त मानली जाते.
cholesterol
Sakal
गाजरामध्ये व्हिटॅमिन A, फायबर आणि इतर पोषक घटक मुबलक असतात. गाजराचे नियमित सेवन केल्याने कोलेस्ट्रॉल संतुलित ठेवण्यास आणि पचनक्रिया सुधारण्यास मदत मिळू शकते.
cholesterol
Sakal
केलमध्ये पोटॅशियम, फायबर, फोलेट आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात असते. हे पोषक घटक हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असून कोलेस्ट्रॉलची पातळी नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करू शकतात.
cholesterol
Sakal
फक्त भाज्या खाणे पुरेसे नाही. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पुरेशी झोप आणि तणावावर नियंत्रण ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
cholesterol
Sakal
जास्त तेलकट पदार्थ, फास्ट फूड, ट्रान्स फॅट आणि साखरेचे जास्त सेवन टाळा. यामुळे कोलेस्ट्रॉल वाढण्याचा धोका कमी होऊ शकतो.
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Sakal
हाय कोलेस्ट्रॉल असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार योग्य आहार आणि औषधोपचार घ्या. कोणताही आहारातील बदल करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
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Sakal