हाय कोलेस्ट्रॉल कमी करायचंय? 'या' भाज्या हृदयासाठी ठरू शकतात फायदेशीर

Aarti Badade

हाय कोलेस्ट्रॉलकडे दुर्लक्ष करू नका!

तेलकट आहार, व्यायामाचा अभाव आणि बैठी जीवनशैली यामुळे हाय कोलेस्ट्रॉलची समस्या वाढत आहे. वेळेवर आहारात बदल केल्यास हृदयाचे आरोग्य जपण्यास मदत होऊ शकते.

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Sakal

ब्रोकलीचा आहारात समावेश करा

ब्रोकलीमध्ये फायबर, व्हिटॅमिन्स आणि अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर असतात. तिचे नियमित सेवन केल्याने कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यास आणि हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

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Sakal

फ्लॉवरही ठरू शकतो फायदेशीर

फ्लॉवरमध्ये आढळणारे काही नैसर्गिक घटक हृदयाभोवती अतिरिक्त चरबी साचण्याचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकतात. त्यामुळे हृदयाच्या आरोग्यासाठी ही भाजी उपयुक्त मानली जाते.

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Sakal

गाजराचे आहेत अनेक फायदे

गाजरामध्ये व्हिटॅमिन A, फायबर आणि इतर पोषक घटक मुबलक असतात. गाजराचे नियमित सेवन केल्याने कोलेस्ट्रॉल संतुलित ठेवण्यास आणि पचनक्रिया सुधारण्यास मदत मिळू शकते.

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केल पालेभाजी का खावी?

केलमध्ये पोटॅशियम, फायबर, फोलेट आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात असते. हे पोषक घटक हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असून कोलेस्ट्रॉलची पातळी नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करू शकतात.

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Sakal

आहारासोबत जीवनशैलीही बदला

फक्त भाज्या खाणे पुरेसे नाही. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पुरेशी झोप आणि तणावावर नियंत्रण ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

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Sakal

कोणत्या गोष्टी टाळाल?

जास्त तेलकट पदार्थ, फास्ट फूड, ट्रान्स फॅट आणि साखरेचे जास्त सेवन टाळा. यामुळे कोलेस्ट्रॉल वाढण्याचा धोका कमी होऊ शकतो.

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Sakal

महत्त्वाची सूचना

हाय कोलेस्ट्रॉल असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार योग्य आहार आणि औषधोपचार घ्या. कोणताही आहारातील बदल करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

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Sakal

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