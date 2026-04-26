हाय BP असण्याचे 'हे' 5 संकेत दुर्लक्ष करू नका!

Aarti Badade

उच्च रक्तदाब - एक सायलेंट किलर

धावपळीच्या जीवनात उच्च रक्तदाब (High BP) ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. वेळेवर लक्षणे ओळखल्यास हृदयविकाराचा धोका टाळता येऊ शकतो.

तीव्र डोकेदुखीचा त्रास

सकाळी उठल्यावर वारंवार तीव्र डोकेदुखी होणे, विशेषतः डोक्याच्या मागील बाजूस वेदना जाणवणे, हे हाय बीपीचे प्राथमिक लक्षण असू शकते.

श्वास घेण्यास अडथळा आणि थकवा

सामान्य हालचाली करताना किंवा काम करताना वारंवार श्वास घेण्यास त्रास होणे आणि सतत थकवा जाणवणे हे रक्तदाब वाढल्याचे संकेत आहेत.

चक्कर येणे आणि अस्थिरता

वारंवार चक्कर येणे किंवा भोवळ आल्यासारखे वाटणे हाय बीपीमुळे होऊ शकते. अशा वेळी शरीर हायड्रेट ठेवणे आणि डॉक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे.

दृष्टी अंधुक होणे

उच्च रक्तदाबामुळे डोळ्यांतील नाजूक रक्तवाहिन्यांचे नुकसान होऊ शकते. यामुळे दृष्टी अस्पष्ट होणे किंवा रेटिनाशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात.

छातीत वेदना आणि धडधड

छाती जड वाटणे किंवा ठोके चुकल्यासारखे वाटणे हे हृदयावरील ताणाचे लक्षण आहे. मानसिक चलबिचल आणि तणाव कमी केल्यास आराम मिळू शकतो.

अचानक वजन वाढणे

वजन वाढल्यामुळे रक्तवाहिन्यांवर अतिरिक्त ताण पडतो, ज्यामुळे रक्तदाब वाढतो. अचानक वजन वाढल्यास बीपीची तपासणी करून घेणे हिताचे ठरेल.

शरीरातील युरिक ऍसिड कमी करण्यासाठी करा 'हे' सोपे बदल!

Natural ways to reduce uric acid

|

Sakal

येथे क्लिक करा