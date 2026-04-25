शरीरातील युरिक ऍसिड कमी करण्यासाठी करा 'हे' सोपे बदल!

Aarti Badade

युरिक ऍसिड आणि सांधेदुखी

शरीरात युरिक ऍसिडचे प्रमाण वाढल्यामुळे सांधेदुखी (Joint Pain) आणि सूज येण्याची समस्या उद्भवते. योग्य आहार आणि घरगुती उपायांच्या मदतीने यावर नियंत्रण मिळवणे शक्य आहे.

Natural ways to reduce uric acid

|

Sakal

ऍपल सायडर व्हिनेगरचा वापर

सकाळी रिकाम्या पोटी १ ग्लास पाण्यात १ चमचा ऍपल सायडर व्हिनेगर मिसळून प्या. यामुळे शरीरातील युरिक ऍसिडचे विघटन होण्यास मोठी मदत होते.

ओव्याच्या पाण्याचे फायदे

ओव्याचे पाणी केवळ पचनक्रिया सुधारत नाही, तर त्यातील 'ओमेगा-३ फॅटी ऍसिड' सांध्यांमधील सूज आणि वेदना कमी करण्यास अत्यंत प्रभावी ठरते.

लिंबूपाणी - नैसर्गिक क्लिन्झर

लिंबामध्ये असलेले 'सायट्रिक ऍसिड' युरिक ऍसिड विरघळण्यास मदत करते. दिवसातून दोनदा लिंबूपाणी प्यायल्याने लघवीवाटे विषारी घटक शरीराबाहेर टाकले जातात.

पाण्याचे भरपूर सेवन करा

दिवसभरात पुरेसे पाणी प्यायल्याने मूत्रपिंडांना रक्त अधिक चांगल्या प्रकारे गाळण्यास मदत होते, ज्यामुळे रक्तातील युरिक ऍसिडचे प्रमाण नैसर्गिकरित्या कमी होते.

नैसर्गिक जीवनशैलीचा अवलंब

औषधांसोबतच सकस आहार आणि घरगुती पेयांचा समावेश केल्यास सांधेदुखीच्या त्रासातून कायमस्वरूपी सुटका मिळू शकते.

तज्ज्ञांचा सल्ला महत्त्वाचा

हे उपाय सामान्य माहितीवर आधारित आहेत. जर सांधेदुखीचा त्रास जास्त असेल, तर घरगुती उपायांसोबतच डॉक्टरांचा सल्ला घेणे अनिवार्य आहे.

