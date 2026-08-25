हर्नियाची ‘ही’ लक्षणं दिसताच सावध व्हा! दुर्लक्ष करणं पडू शकतं महागात

Aarti Badade
पोट किंवा जांघेजवळ अचानक सूज किंवा गाठ जाणवत असेल तर ती हर्नियाची शक्यता असू शकते.
Hernia Symptoms
Sakal
पोटाच्या स्नायूंमधील कमकुवत भागातून आतली ऊती बाहेर आल्यास हर्निया होतो.
Hernia Symptoms
Sakal
उभं राहिल्यावर किंवा वजन उचलताना सूज अधिक स्पष्ट दिसणे हे हर्नियाचे सामान्य लक्षण आहे.
Hernia Symptoms
Sakal
सूजेसोबत वेदना, जडपणा किंवा पोटात अस्वस्थता जाणवत असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.
Hernia Symptoms
Sakal
सूज कडक होणे, तीव्र वेदना, उलट्या किंवा शौचास अडथळा येणे ही तातडीची चिन्हे असू शकतात.
Hernia Symptoms
Sakal
हर्नियावर केवळ घरगुती उपाय करून तो पूर्णपणे बरा होईलच असे नाही, त्यामुळे वैद्यकीय तपासणी आवश्यक आहे.
Hernia Symptoms
Sakal
हर्नियाची लक्षणं जाणवल्यास योग्य उपचारासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे हा सर्वात सुरक्षित पर्याय आहे.
Hernia Symptoms
Sakal
Cholesterol
Sakal