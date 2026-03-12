घरात येणाऱ्या PNG आणि LPG गॅसमधला फरक काय? कोणता पर्याय योग्य?

Anushka Tapshalkar
घरात स्वयंपाकासाठी वापरला जाणारा सिलेंडरमध्ये भरलेला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) मुख्यतः प्रोपेन आणि ब्यूटेनपासून बनलेला असतो. हा कंप्रेस करून सिलेंडरमध्ये भरला जातो, त्यामुळे सहज घरापर्यंत पोहोचतो.
What is LPG Gas
पाइपलाइनमार्गे घरापर्यंत पोहोचणारा नैसर्गिक वायू (PNG) हलका असल्यामुळे तो हवेत मिसळतो आणि गळती होण्याची शक्यता कमी असते. हा सिलेंडरमध्ये नसून थेट भूमिगत नळमार्गाद्वारे येतो.
What is PNG Gas
मिडल ईस्टमधील तणावामुळे एलपीजी सिलेंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे येत आहेत. त्यामुळे काही शहरांत LPG सिलेंडर मिळणे कठीण होत आहे.
LPG Gas Shortage Crisis
LPG सिलेंडरमध्ये भरून नेला जातो, तर PNG पाइपलाइनच्या नेटवर्कद्वारे थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचतो. यामुळे PNG चा सतत पुरवठा शक्य आहे.
Supply Chain Difference
एलपीजी जड असल्यामुळे त्याची गळती झाल्यास तो सपाट प्लॅटफॉर्मवर जमा होऊ शकतो, तर पीएनजी हलकी असल्यामुळे लगेच हवेत मिसळतो, त्यामुळे तो जास्त सुरक्षित आहे.
Safety Difference
PNG सिस्टम पाण्याच्या कनेक्शनसारखी काम करते – ग्राहक त्यांच्या वापरानुसार बिल भरतात. मात्र LPG सिलेंडरमध्ये भरलेली मात्रा ठरवलेली असते.
Payment and Use
PNG नेटवर्क सतत वाढत आहे, त्यामुळे भविष्यात अनेक घरांमध्ये पाइपलाइनद्वारे नैसर्गिक गैस येईल, ज्यामुळे सिलेंडरच्या अवलंबित्वात घट होईल.
Future Expansion
LPG Shortage? This Kitchen Gadget Is Becoming the New Lifeline for Indian Homes
