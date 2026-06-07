संत्र्याची साल फेकण्याआधी 'हे' नक्की वाचा!

Aarti Badade
संत्र्याप्रमाणेच त्याच्या सालीमध्येही व्हिटॅमिन सी, फायबर, नैसर्गिक तेले आणि अनेक अँटीऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात.
orange peel benefits
Sakal
केक, पेस्ट्री किंवा क्रिमी टेक्सचर असलेल्या गोड पदार्थांमध्ये ताजी साल किसून टाकल्यास डेजर्टला एक अप्रतिम चव आणि सुगंध येतो.
orange peel benefits
Sakal
ब्लॅक टी बनवताना त्यात संत्र्याच्या सालीचे दोन छोटे तुकडे टाकून उकळल्यास चहा सुगंधी होतो आणि त्वचेलाही मोठा फायदा होतो.
orange peel benefits
Sakal
संत्र्याची साल आणि ५-६ लवंगा पाण्यात उकळून ते पाणी स्प्रे बॉटलमध्ये भरल्यास घरासाठी एक उत्तम सुगंधी एअर फ्रेशनर तयार होते.
orange peel benefits
Sakal
संत्र्याच्या साली वाळवून त्याची पावडर कापडाच्या लहान पोटलीत बांधून कपाटात ठेवल्यास कपड्यांना वर्षभर छान आणि ताजा वास येतो.
orange peel benefits
Sakal
संत्र्याच्या साली कंपोस्ट खतात किंवा द्रव खतात मिक्स केल्यास झाडांची वाढ चांगली होते आणि कीटकांचा प्रादुर्भाव रोखता येतो.
orange peel benefits
Sakal
संत्र्याच्या ताजेतवान्या सुगंधामुळे उन्हाळ्यातील किंवा मानसिक तणावामुळे होणारी डोकेदुखी कमी करण्यासाठी अरोमाथेरपीसारखा वापर करता येतो.
orange peel benefits
Sakal
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Sakal