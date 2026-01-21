दूध-जिलेबी फक्त चव नाही! आरोग्यासाठी सुपरफूड; जाणून घ्या भन्नाट फायदे

Aarti Badade

चवीसोबतच आरोग्याचा खजिना

तुम्हाला माहीत आहे का? गरम दुधासोबत जिलेबी खाणे आरोग्यासाठी 'सुपरफूड' ठरू शकते.

मायग्रेन आणि डोकेदुखीवर आराम

जर तुम्हाला सतत डोकेदुखी किंवा मायग्रेनचा त्रास असेल, तर सकाळी नाश्त्याला दूध-जिलेबी खाणे फायदेशीर ठरते. यामुळे डोकेदुखीची तीव्रता कमी होते.

तणावमुक्त राहण्यासाठी

गोड जिलेबी शरीरातील स्ट्रेस हॉर्मोन्स कमी करण्यास मदत करते. दुधासोबत याचे सेवन केल्याने मन शांत होते आणि एकाग्रता वाढते.

वजन वाढवण्यासाठी उत्तम

ज्यांची शरीरयष्टी किरकोळ आहे आणि ज्यांना वजन वाढवायचे आहे, त्यांच्यासाठी दूध-जिलेबी हा कॅलरीयुक्त आणि पौष्टिक नाश्ता ठरू शकतो.

श्वसनाचे विकार आणि सर्दी-खोकला

गरम दुधात जिलेबी बुडवून खाल्ल्याने दमा, जुनाट सर्दी आणि खोकल्यासारख्या श्वसनाच्या आजारांमध्ये आराम मिळतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

हाडांच्या मजबुतीसाठी

दुधामध्ये भरपूर कॅल्शियम असते आणि जेव्हा ते जिलेबीसोबत घेतले जाते, तेव्हा शरीराला ऊर्जा आणि पोषक तत्वे दोन्ही मिळतात, ज्यामुळे हाडे आणि सांधे मजबूत होण्यास मदत होते.

मर्यादित सेवन महत्त्वाचे

जिलेबी आरोग्यासाठी चांगली असली तरी त्यात साखर आणि मैदा असतो. त्यामुळे त्याचे अतिरिक्त सेवन टाळावे आणि मर्यादित प्रमाणातच आनंद घ्यावा.

'हे' औषध नव्हे, घरगुती उपाय आहे!

दूध-जिलेबी हे घरगुती आरोग्यदायी उपाय आहेत, पण ते कोणत्याही गंभीर आजारावरचे पूर्ण औषध नाहीत. गरजेनुसार डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

मधुमेहींनी काळजी घ्यावी

ज्यांना मधुमेह (Diabetes) आहे, अशा व्यक्तींनी दूध-जिलेबी खाण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा, कारण यामुळे रक्तातील साखर वाढू शकते.

खाण्याची योग्य पद्धत

जिलेबीचे पूर्ण फायदे मिळवण्यासाठी ती नेहमी गरम दुधात बुडवून खावी. शक्य असल्यास सकाळी नाश्त्याला किंवा दुपारी याचे सेवन करावे, ज्यामुळे पचन व्यवस्थित होते आणि उर्जा टिकून राहते.

पहिल्याच घासात प्रेम! गोड खाणाऱ्यांसाठी खास रबडी जिलेबीची रेसिपी

