दूध-जिलेबी फक्त चव नाही! आरोग्यासाठी सुपरफूड; जाणून घ्या भन्नाट फायदे

तुम्हाला माहीत आहे का? गरम दुधासोबत जिलेबी खाणे आरोग्यासाठी 'सुपरफूड' ठरू शकते.
जर तुम्हाला सतत डोकेदुखी किंवा मायग्रेनचा त्रास असेल, तर सकाळी नाश्त्याला दूध-जिलेबी खाणे फायदेशीर ठरते. यामुळे डोकेदुखीची तीव्रता कमी होते.
गोड जिलेबी शरीरातील स्ट्रेस हॉर्मोन्स कमी करण्यास मदत करते. दुधासोबत याचे सेवन केल्याने मन शांत होते आणि एकाग्रता वाढते.
ज्यांची शरीरयष्टी किरकोळ आहे आणि ज्यांना वजन वाढवायचे आहे, त्यांच्यासाठी दूध-जिलेबी हा कॅलरीयुक्त आणि पौष्टिक नाश्ता ठरू शकतो.
गरम दुधात जिलेबी बुडवून खाल्ल्याने दमा, जुनाट सर्दी आणि खोकल्यासारख्या श्वसनाच्या आजारांमध्ये आराम मिळतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
दुधामध्ये भरपूर कॅल्शियम असते आणि जेव्हा ते जिलेबीसोबत घेतले जाते, तेव्हा शरीराला ऊर्जा आणि पोषक तत्वे दोन्ही मिळतात, ज्यामुळे हाडे आणि सांधे मजबूत होण्यास मदत होते.
जिलेबी आरोग्यासाठी चांगली असली तरी त्यात साखर आणि मैदा असतो. त्यामुळे त्याचे अतिरिक्त सेवन टाळावे आणि मर्यादित प्रमाणातच आनंद घ्यावा.
दूध-जिलेबी हे घरगुती आरोग्यदायी उपाय आहेत, पण ते कोणत्याही गंभीर आजारावरचे पूर्ण औषध नाहीत. गरजेनुसार डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
ज्यांना मधुमेह (Diabetes) आहे, अशा व्यक्तींनी दूध-जिलेबी खाण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा, कारण यामुळे रक्तातील साखर वाढू शकते.
जिलेबीचे पूर्ण फायदे मिळवण्यासाठी ती नेहमी गरम दुधात बुडवून खावी. शक्य असल्यास सकाळी नाश्त्याला किंवा दुपारी याचे सेवन करावे, ज्यामुळे पचन व्यवस्थित होते आणि उर्जा टिकून राहते.
