पहिल्याच घासात प्रेम! गोड खाणाऱ्यांसाठी खास रबडी जिलेबीची रेसिपी

Aarti Badade

डेझर्ट

'रबडी जिलेबी' हे एक उत्तम आणि दिसायला आकर्षक डेझर्ट आहे.

जिलेबी पिठाची पूर्वतयारी

मैद्यामध्ये दही आणि थोडे पाणी घालून हे मिश्रण एका दिवसभरासाठी घट्ट डब्यात आंबवण्यासाठी ठेवून द्या.

एकतारी पाकाची जादू

साखर आणि पाणी एकत्र उकळून एकतारी पाक तयार करा आणि त्यात पाकाचा रंग टिकवण्यासाठी लिंबाचा रस घाला.

कुरकुरीत जिलेबीचा आकार

आंबवलेल्या पिठात हळद मिसळून पिशवीच्या साहाय्याने गरम तेलात गोलाकार जिलेबी तळून घ्या आणि लगेच पाकात टाका.

घट्ट आणि रसरशीत रबडी

दुध मंद आचेवर सतत ढवळून चांगले आटवा आणि त्यात आवडीनुसार साखर घालून घट्ट रबडी तयार करा.

डेझर्टची सजावट (Layering)

एका काचेच्या बाऊलमध्ये सर्वात खाली जिलेबीचा थर लावा आणि त्यावर घट्ट मलाईदार रबडीचा थर द्या.

ड्रायफ्रूट्सचा तडका

रबडीच्या थरावर बारीक चिरलेले बदाम आणि चेरी घालून पुन्हा जिलेबी आणि रबडीचा थर लावून सजवा.

थंडगार सर्व्ह करा!

तयार झालेली ही रबडी जिलेबी थोडा वेळ फ्रिजमध्ये ठेवून थंडगार सर्व्ह करा.

