WhatsApp वरून 2 मिनिटांत आधारकार्ड डाउनलोड करा!

Vinod Dengale

स्टेप-1

तुमच्या फोनमध्ये MyGov Helpdesk नंबर (+91-9013151515) सेव करा.

स्टेप-2

WhatsApp उघडा आणि “Hi” किंवा “Namaste” असा मेसेज पाठवा

स्टेप-3

चॅटबॉटमध्ये दिसणाऱ्या पर्यायांमधून DigiLocker Services निवडा

स्टेप-4

तुमचा DigiLocker अकाउंट कन्फर्म करा आणि 12 अंकी आधार नंबर टाका.

स्टेप-5

नोंदणीकृत मोबाईलवर आलेला OTP टाकून व्हेरिफिकेशन करा

स्टेप-6

व्हेरिफिकेशन पूर्ण झाल्यानंतर उपलब्ध डॉक्युमेंट्सची यादी दिसेल

स्टेप-7

त्यातून Aadhaar निवडा आणि आधारकार्ड ची PDF थेट तुमच्या WhatsApp येईल.

