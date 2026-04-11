How Many Books Did Dr. Ambedkar Write : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नेमकी किती पुस्तके लिहिली? 'या' 5 पुस्तकांनी जगाचा दृष्टिकोनच बदलला!

बाळकृष्ण मधाळे

डॉ. आंबेडकरांचे सखोल अभ्यासपूर्ण ग्रंथ

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे साहित्य आणि विचारसंपदा आजही समाजाला मार्गदर्शन करणारी आहे. त्यांच्या लेखनाचा आवाका अत्यंत व्यापक असून विविध विषयांवर त्यांनी सखोल अभ्यासपूर्ण ग्रंथ लिहिले आहेत.

डॉ. आंबेडकरांनी किती पुस्तके लिहिली?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अंदाजे ३२ पुस्तके लिहिली आहेत. त्यांच्या लेखनात समाज, अर्थशास्त्र, धर्म, इतिहास आणि राजकारण अशा विविध क्षेत्रांचा समावेश दिसून येतो.

लेखनाचा अफाट आवाका

बाबासाहेबांचे साहित्य ‘लेखन आणि भाषणे’ या २२ खंडांमध्ये प्रकाशित झाले आहे. या खंडांमधून त्यांच्या विचारांची गती, खोली आणि व्यापकता स्पष्ट होते.

जातिव्यवस्थेवर थेट प्रहार

‘Annihilation of Caste’ (जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन) हे त्यांचे सर्वात प्रभावी पुस्तक मानले जाते. या ग्रंथातून त्यांनी जातिव्यवस्थेवर कठोर टीका करत सामाजिक समतेचा संदेश दिला.

धर्म आणि मानवतेचा संदेश

‘The Buddha and His Dhamma’ (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म) हा त्यांच्या आयुष्यातील शेवटचा आणि अत्यंत महत्त्वाचा ग्रंथ आहे. यात त्यांनी बौद्ध धर्माच्या माध्यमातून मानवतेचा आणि समतेचा विचार मांडला.

अर्थशास्त्रातील महत्त्वाचा अभ्यास

‘The Problem of the Rupee’ (रुपयाची समस्या) हा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आधारित एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ आहे. आजही अर्थशास्त्राच्या अभ्यासात याचा संदर्भ घेतला जातो.

इतिहासाचे सखोल विश्लेषण

‘Who Were the Shudras?’ (शूद्र पूर्वी कोण होते?) या पुस्तकातून त्यांनी भारतीय समाजव्यवस्थेचा ऐतिहासिक अभ्यास मांडला आहे.

देशाच्या फाळणीवर अभ्यासपूर्ण लेखन

‘Thoughts on Pakistan’ या पुस्तकात त्यांनी देशाच्या फाळणीसंदर्भात सखोल विश्लेषण केले आहे.

पत्रकारितेतही योगदान

फक्त पुस्तकेच नाही, तर त्यांनी मूकनायक’, ‘बहिष्कृत भारत’ आणि ‘जनता’ (Mooknayak, Bahishkrut Bharat, Janata) ही वृत्तपत्रे चालवली. तसेच ‘Waiting for a Visa’ ही त्यांची आत्मकथा देखील प्रसिद्ध आहे.

ज्ञानाचा अमूल्य ठेवा

डॉ. आंबेडकर यांनी ‘राजगृह’ येथे ५०,००० पेक्षा अधिक पुस्तकांचे वैयक्तिक ग्रंथालय उभारले होते. त्यांच्या ज्ञानलालसेचा आणि अभ्यासू वृत्तीचा हा उत्तम पुरावा आहे.

आंबेडकरांचे लेखन फक्त पुस्तकांपुरते मर्यादित नव्हते!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे लेखन हे केवळ पुस्तकांपुरते मर्यादित नसून ते सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी साधन ठरले आहे.

