इराण-इस्रायल युद्धाबाबत डॉ. आंबेडकरांची भविष्यवाणी खरी ठरली?

Shubham Banubakode
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ संविधान निर्माते नव्हते, तर ते आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचेही सखोल जाणकार होते.
Did Dr Ambedkar Predict Iran-Israel Conflict
कोलंबिया विद्यापीठ आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील शिक्षणामुळे त्यांना जागतिक घडामोडींचा व्यापक दृष्टिकोन मिळाला.
बाबासाहेबांनी सांगितले होते की भविष्यातील युद्धे सीमांवर नाही, तर विचारधारा, धर्म आणि राजकारणावरून होतील.
इराण, इस्रायल आणि अरब देशांचा प्रदेश भविष्यात संघर्षाचे केंद्र बनेल, असे त्यांनी पूर्वीच भाकीत केले होते.
इराण-इस्रायल तणाव, मिसाईल आणि ड्रोन हल्ले यामुळे बाबासाहेबांचे विचार आज खरे ठरताना दिसतात.
अलीकडच्या काळात इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात वाढलेला तणाव संपूर्ण जगाचे चिंतेचा विषय बनलेला आहे.
बाबासाहेबांचे मत होते की जेव्हा भिन्न विचारधारा, सत्ता आणि भूभागासाठी संघर्ष करतात तेव्हा तिथे शांतता टिकवणे अत्यंत कठीण असते.
आज इराण आणि इस्रायल यांच्यातील परिस्थिती पाहिली तर बाबासाहेबांचे हे मत अतिशय योग्य ठरताना दिसते.
Radhikaraje Gaekwad Story
