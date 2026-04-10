एकेकाळची पत्रकार कशी बनली देशातील सर्वात सुंदर महाराणी

Shubham Banubakode
गुजरातमधील वडोदरा राजघराण्याच्या महाराणी राधिकराजे गायकवाड सध्या त्यांच्या सौंदर्य, साधेपणा आणि आधुनिक विचारांमुळे चर्चेत आहेत.
फोर्ब्स मासिकाने त्यांना भारतीय राजघराण्यातील सर्वात सुंदर महिला म्हटलं आहे, तर मिलियनेयर एशियाने ‘मॉडर्न महाराणी’ हा किताब दिला आहे.
राधिकराजे या लक्ष्मी विलास पॅलेसमध्ये राहतात, हा महाल जगातील सर्वात मोठा खासगी महाल मानला जातो.
१९ जुलै १९७८ रोजी वांकानेर येथे जन्मलेल्या राधिकराजेंचं बालपण साधेपणात गेलं.
वडील डॉ. रणजीतसिंह राजकुमार असूनही आयएएस अधिकारी बनले.
दिल्ली विद्यापीठातून शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी पत्रकार म्हणून तीन वर्षे काम केलं.
२००२ मध्ये समरजीत सिंह गायकवाड यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. ते प्रसिद्ध क्रिकेटपटू आणि वडोदऱ्याचे युवराज होते.
२०१२ मध्ये समरजीत सिंह महाराजा बनल्यानंतर राधिकराजे महाराणी झाल्या. आज त्या समाजसेविका म्हणून ओळखल्या जातात.
