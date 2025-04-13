माझ्या भीमाने लिहिलं संविधान! डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे 10 अस्सल ऐतिहासिक फोटो

Saisimran Ghashi

संविधान दिन

आज आपण भारताचा संविधान दिन साजरा करत आहोत. तर मग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना विसरून कसे चालेल.

constitution real photos

|

esakal

संविधान समितीचे अध्यक्ष

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान मसुदा समितीचे (Drafting Committee) अध्यक्ष म्हणून निवड झाली.

Dr Babasaheb Ambedkar real photos

|

esakal

‘भारताचे संविधानाचे शिल्पकार’

त्यांना भारताचे संविधान तयार करण्यातील सर्वांत मोठे योगदान असल्याने ‘भारताचे संविधानाचे जनक’ (Father of Indian Constitution) म्हणून ओळखले जाते.

indian consitution day images

|

esakal

जगातील सर्वांत मोठे लिखित संविधान

त्यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेले भारतीय संविधान हे जगातील सर्वांत मोठे लिखित संविधान आहे (मूळ प्रत २,५१,२७० शब्दांची होती).

real sanvidhan photos

|

esakal

समता, स्वातंत्र्य, बंधुता ही तत्त्वे

फ्रान्सच्या क्रांतीतील “Liberty, Equality, Fraternity” या तत्त्वांचा प्रभाव घेऊन त्यांनी संविधानात समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता ही मूल्ये केंद्रस्थानी ठेवली.

Babasaheb Ambedkar parliament photos

|

esakal

अस्पृश्यता व जातिव्यवस्थेविरोधी तरतुदी

अनुच्छेद १७ नुसार अस्पृश्यता पूर्णपणे बेकायदेशीर केली आणि दलित-बहुजनांसाठी आरक्षणाची तरतूद (अनुच्छेद १५, १६, ३३०, ३३२) केली.

Babasaheb Ambedkar constitution writing photos

|

esakal

महिलांना समान हक्क

स्त्रियांना मतदानाचा हक्क, संपत्तीचा हक्क, घटस्फोटाचा हक्क (हिंदू कोड बिलाचा पाया) असे समान हक्क संविधानात प्रथमच मिळवून दिले.

dr ambedkar original images

|

esakal

मूलभूत हक्क आणि निर्देशक तत्त्वे

भाग ३ मध्ये ६ मूलभूत हक्क (आता ६) आणि भाग ४ मध्ये राज्याच्या धोरणांची निर्देशक तत्त्वे यांची रचना त्यांनीच केली.

indian constituion ambedkar role images

|

esakal

संविधानाचा स्वीकार

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेने संविधान स्वीकारले; त्याच दिवशी डॉ. आंबेडकरांनी ऐतिहासिक अंतिम भाषण केले.

Dr Babasaheb Ambedkar sanvidhan sabha photos

|

esakal

संविधानाची अंमलबजावणी

डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेले संविधान २६ जानेवारी १९५० पासून पूर्णपणे लागू झाले आणि भारत प्रजासत्ताक झाला.

First Republic day of india photos

|

esakal

