ड्रॅगन स्नेक; पाठीवर काटे असणारा साप पाहिलाय का?

सकाळ डिजिटल टीम

काल्पनिक जगातील सापाची एन्ट्री!

एखाद्या काल्पनिक चित्रपटातून बाहेर आल्यासारखा दिसणारा हा साप सध्या सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. याचे नाव 'ड्रॅगन स्नेक' असे आहे.

The Dragon Snake

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पाठीवर काट्यांसारखे खवले!

या सापाच्या पाठीवर उंच आणि ओबड-धोबड खवले असतात. हे खवले पौराणिक कथेतील ड्रॅगनच्या पाठीवरील काट्यांसारखे दिसतात.

The Dragon Snake

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आशियातील ओलसर जंगलात वास्तव्य

हा दुर्मिळ साप आग्नेय आशियातील इंडोनेशिया, थायलंड आणि मलेशियाच्या दलदलीच्या भागात, शेतात आणि दाट जंगलात आढळतो.

The Dragon Snake

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आकाराने लहान पण भीतीदायक डोळे!

हा साप साधारण २ ते ३ फूट लांब असतो. याचे मोठे काळे डोळे आणि बारीक शरीर यामुळे तो अधिक गूढ आणि वेगळा दिसतो.

The Dragon Snake

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रात्रीचा राजा अन् बेडूक-माशांची शिकार!

ड्रॅगन स्नेक निशाचर असून दिवसा पानांखाली किंवा जमिनीत लपतो. बेडूक, टॅडपोल आणि छोटे मासे हे त्याचे मुख्य अन्न आहे.

The Dragon Snake

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sakal

संकटात शरीर लाकडासारखे कडक!

शत्रू किंवा धोका दिसताच हा साप आपले शरीर एकदम कडक करतो आणि एकाच जागेवर गोठल्यासारखा शांत राहतो. हा त्याचा बचावाचा मार्ग आहे.

The Dragon Snake

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मानवी कैदेत जगणे कठीण!

हा साप घरात किंवा पेट म्हणून जगू शकत नाही. निसर्गाच्या मोकळ्या वातावरणाबाहेर हा साप जास्त काळ जिवंत राहत नाही.

The Dragon Snake

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The King of the Jungle

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