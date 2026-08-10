World Lion Day: सिंह दिवसभर काय करतो?

सकाळ डिजिटल टीम

दिवसभरातील २० ते २२ तास फक्त झोप!

सिंह हा खूप आळशी वाटू शकतो, कारण तो दिवसभरातील तब्बल २० ते २२ तास फक्त विश्रांती घेण्यात किंवा झाडाच्या सावलीत झोपण्यात घालवतो.

What does a lion do all day? - Sleep Habits

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संध्याकाळी जागे होणे अन् आळस देणे

सूर्य मावळू लागल्यावर आणि हवा थंड झाल्यावर सिंह जागा होतो. तो आळस देतो, अंगाची खाज मिटवतो आणि आपल्या कळपातील सदस्यांना भेटतो.

Evening Routine

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प्रदेशाचे रक्षण!

जागे झाल्यावर नर सिंह झाडांवर, झुडपांवर लघवी करून किंवा गंध सोडून आपल्या 'प्राइड'च्या (कळपाच्या) सीमेचे रक्षण करतो, जेणेकरून इतर सिंह तिथे येऊ नयेत.

Territorial Defense

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रात्री किंवा पहाटे शिकार!

अंधारात माणसांपेक्षा ६ पटीने जास्त स्पष्ट दिसत असल्यामुळे सिंह प्रामुख्याने रात्रीच्या वेळी शिकार करतात. यामुळे त्यांना भक्ष्यावर ताव मारणे सोपे जाते.

Hunting Time

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शिकारीची धुरा सिंहिणीकडे!

कळपासाठी अन्न मिळवण्याचे ८०% पेक्षा जास्त काम मादी सिंह (सिंहिण) करते. त्या संघटितपणे रणनीती आखून काळवीट, झेब्रा यांची शिकार करतात.

Role of Lionesses

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३४ किलो मांसावर ताव!

सिंह मुख्यत्वे झेब्रा, काळवीट आणि रानडुकरांची शिकार करतात. उपाशी असलेला प्रौढ नर सिंह एकाच वेळी ३४ किलोपेक्षा जास्त मांस खाऊ शकतो.

Eating 34 kg of meat at once!

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सिंहगर्जना

सिंहाची गर्जना इतकी प्रचंड आणि शक्तिशाली असते की तिचा आवाज तब्बल ८ किलोमीटर अंतरावरूनही स्पष्टपणे ऐकू येतो.

Powerful Roar

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आयाळ आणि वजन

पूर्ण वाढ झालेल्या नर सिंहाचे वजन १७० ते २३० किलो असते. नराच्या मानेवरील दाट आयाळ त्याला मोठा आणि शक्तिशाली दाखवते, ज्यामुळे शत्रू त्याच्यावर हल्ला करायला घाबरतात.

Mane and Weight

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१०० वर्षांत ८०% संख्या घटली!

मानवी अतिक्रमण, शिकार अन् अधिवास नष्ट झाल्यामुळे गेल्या शतकात आफ्रिका-आशियातील सिंहांची संख्या ८० टक्क्यांनी घटली आहे.

80% Population Decline in 100 Years!

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जागतिक सिंह दिन

सिंहांच्या संवर्धनासाठी दरवर्षी १० ऑगस्टला जगभरात 'जागतिक सिंह दिन' साजरा होतो. 'नॅशनल जिओग्राफिक' आणि वन्यजीवप्रेमी जुबर्ट दाम्पत्याने २०१३ मध्ये याची सुरुवात केली.

World Lion Day

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कांदे आणि बटाटे एकत्र का ठेवू नयेत ?

Why Shouldn't You Store Potatoes and Onions Together?

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