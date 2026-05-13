“ड्रीम वेडिंग” नंतरचं खरं आयुष्य कसं असतं? लग्नाबाबतची 'ही' ७ सत्य एकदा वाचाच

Anushka Tapshalkar
किचनचा लाईट, टॉवेलची जागा किंवा किराणा विसरणं—अशा साध्या गोष्टींवरही वाद होऊ शकतात.
7 Hard Truths about Marriage
लग्न हे समस्यांचं उत्तर नसतं. तुमच्या भावनिक जखमा किंवा insecurity फक्त लग्नाने नाहीशी होत नाही.
मोठे सरप्राईज आणि रोमँटिक क्षण कमी होतात आणि साध्या काळजीच्या गोष्टी महत्त्वाच्या होतात.
Google कॅलेंडर sync करणं, कामात मदत करणं किंवा थकलेल्या जोडीदारासाठी छोट्या गोष्टी करणं—हेच खरं रोमांस बनतं.
पार्टनरसोबत असतानाही एकटेपणा जाणवू शकतो. कधी कधी तुम्हाला स्वतःसाठी वेळ हवा असतो आणि त्याबद्दल guilt देखील वाटू शकतो.
लग्न म्हणजे परफेक्ट “हॅपी एव्हर आफ्टर” नाही. हे एक वास्तव जीवन आहे जिथे रोजचे छोटे प्रश्न आणि जबाबदाऱ्या असतात.
कधी तुम्ही खूप प्रेमात असता, तर कधी एकमेकांपासून दूर राहावंसं वाटतं—दोन्ही भावना एकत्र चालतात.
