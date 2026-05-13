“ड्रीम वेडिंग” नंतरचं खरं आयुष्य कसं असतं? लग्नाबाबतची 'ही' ७ सत्य एकदा वाचाच

Anushka Tapshalkar

छोट्या गोष्टींवरही भांडणं

किचनचा लाईट, टॉवेलची जागा किंवा किराणा विसरणं—अशा साध्या गोष्टींवरही वाद होऊ शकतात.

लग्न तुमचं आयुष्य “फिक्स” करत नाही

लग्न हे समस्यांचं उत्तर नसतं. तुमच्या भावनिक जखमा किंवा insecurity फक्त लग्नाने नाहीशी होत नाही.

प्रेम नेहमी भव्य नसतं

मोठे सरप्राईज आणि रोमँटिक क्षण कमी होतात आणि साध्या काळजीच्या गोष्टी महत्त्वाच्या होतात.

रोमांसचं रूप बदलतं

Google कॅलेंडर sync करणं, कामात मदत करणं किंवा थकलेल्या जोडीदारासाठी छोट्या गोष्टी करणं—हेच खरं रोमांस बनतं.

एकटेपणा

पार्टनरसोबत असतानाही एकटेपणा जाणवू शकतो. कधी कधी तुम्हाला स्वतःसाठी वेळ हवा असतो आणि त्याबद्दल guilt देखील वाटू शकतो.

“हॅपी एव्हर आफ्टर” नाही

लग्न म्हणजे परफेक्ट “हॅपी एव्हर आफ्टर” नाही. हे एक वास्तव जीवन आहे जिथे रोजचे छोटे प्रश्न आणि जबाबदाऱ्या असतात.

प्रेम आणि चिडचिड एकत्र नांदतात

कधी तुम्ही खूप प्रेमात असता, तर कधी एकमेकांपासून दूर राहावंसं वाटतं—दोन्ही भावना एकत्र चालतात.

