रात्रीची 'ही' स्वप्ने भविष्याबद्दल संकेत देतात; त्यांचा अर्थ जाणून घ्या

Mansi Khambe

स्वप्न

रात्री पडलेल्या स्वप्नांपैकी काही स्वप्ने इतकी स्पष्ट असतात जे आपण कधीच विसरू शकत नाही.

Dreams Astrology

|

ESakal

अर्थ

स्वप्नात कधीकधी मंदिर, कधी देवाचे दर्शन तर कधी साप, स्वच्छ पाणी, स्वतःला आकाशात उडताना पाहणे अशा अनेक गोष्टी दिसतात.

Dreams Astrology

|

ESakal

स्वप्नशास्त्र

भारतीय परंपरेत, स्वप्नांचा अर्थ फार पूर्वीपासून वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून लावला जातो. स्वप्नशास्त्रानुसार, काही स्वप्ने शुभ मानली जातात, तर काही स्वप्ने व्यक्तीच्या मानसिक स्थितीचे आणि भावनांचे प्रतिबिंब मानली जातात.

Dreams Astrology

|

ESakal

देवाचे दर्शन

जर तुम्ही तुमच्या स्वप्नात मंदिर पाहिले, मंदिरात प्रवेश केला, किंवा ते पाहून देवाची प्रार्थना केली, तर ते सामान्यतः एक सकारात्मक स्वप्न मानले जाते.

Dreams Astrology

|

ESakal

पाणी दिसणे

स्वप्नात शांत नदी, तलाव किंवा स्वच्छ पाणी दिसणे सकारात्मक मानले जाते. मात्र पाणी गलिच्छ, अत्यंत गढूळ किंवा भीतीदायक दिसत असेल, तर ते तणाव, चिंता किंवा एखाद्या समस्येशी संबंधित असू शकते.

Dreams Astrology

|

ESakal

सापाचे स्वप्न

अनेक लोक सापाचे स्वप्न पाहिल्यावर घाबरतात. तथापि, स्वप्न परंपरेनुसार साप शक्ती, परिवर्तन, भीती, रहस्य आणि आंतरिक ऊर्जा नेक अशा प्रतीकांशी संबंधित असू शकतात.

Dreams Astrology

|

ESakal

स्वतःला आकाशात उडणे

जर तुम्हाला उडताना आनंद आणि उत्साह वाटला असेल, तर ते पुढे जाण्याचे सकारात्मक विचारांचे लक्षण असू शकते. तथापि उंचीवरून पडण्याची भीती वाटली, तर ते एखाद्या परिस्थितीबद्दलची असुरक्षितता किंवा चिंता देखील दर्शवू शकते.

Dreams Astrology

|

ESakal

मृत व्यक्ती

मृत प्रिय व्यक्तीचे स्वप्न पाहणे हा सर्वात भावनिक अनुभवांपैकी एक असू शकतो. ज्या लोकांशी भावनिक नाते असते, त्यांच्या आठवणी आपल्या मनात दीर्घकाळ राहतात. म्हणून, स्वप्नात त्यांचे दिसणे आपल्या आठवणी, भावना किंवा अपूर्ण राहिलेल्या गोष्टींशी संबंधित असू शकते.

Dreams Astrology

|

ESakal

मौल्यवान वस्तू

जर तुम्हाला सोने, चांदी, पैसा किंवा मौल्यवान वस्तूंचे स्वप्न पडले, तर याचा अर्थ लवकरच संपत्ती प्राप्त होईल? असे नेहमीच होत नाही. अशा स्वप्नांचा सध्याच्या परिस्थितीच्या संदर्भात समजून घेणे अधिक चांगले आहे.

Dreams Astrology

|

ESakal

प्रकाश

जर तुम्हाला दीर्घकाळच्या अंधारानंतर तेजस्वी प्रकाश, जळता दिवा किंवा सूर्योदय पाहण्याचे स्वप्न पडले, तर आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून हे एक सकारात्मक प्रतीक मानले जाते.

Dreams Astrology

|

ESakal

स्वप्ने आठवत नाही

कधीकधी जागे झाल्यानंतर काही मिनिटांत आपल्याला आपली स्वप्ने आठवत नाहीत. तथापि, काही स्वप्ने मनात रेंगाळतात. याचे कारण असे असू शकते की ते स्वप्न आपल्यासाठी भावनिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण होते.

Dreams Astrology

|

ESakal

औषधालयात तयार केलेले सिरप लोकप्रिय शीतपेय कसे बनले?

Pepsi History

|

ESakal

येथे क्लिक करा