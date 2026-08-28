औषधालयात तयार केलेले सिरप लोकप्रिय शीतपेय कसे बनले? 'Pepsi'चा १३० वर्षांपूर्वीचा इतिहास

Mansi Khambe

पेप्सी

पेप्सी हे नाव केवळ एका पाचक एन्झाइममुळे आले नाही. यामागील खरी कहाणी एका स्थानिक औषध दुकानाशी, त्याचे मालक कॅलेब ब्रॅडहॅम यांच्याशी आणि त्या काळातील वेगाने बदलणाऱ्या अमेरिकन अर्थव्यवस्थेशी निगडित आहे.

Pepsi History

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ESakal

ब्रॅड्स ड्रिंक

सुमारे १३० वर्षांपूर्वी अमेरिकेतील एका लहानशा शहरातील एका लोकप्रिय पेयाला त्याचे नवीन नाव मिळाले. पूर्वी 'ब्रॅड्स ड्रिंक' म्हणून ओळखले जाणारे हे पेय, नंतर 'पेप्सी-कोला' म्हणून जगभर प्रसिद्ध झाले.

Pepsi History

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ESakal

अमेरिका

२८ ऑगस्ट, १८९८ रोजी, अमेरिकेतील नॉर्थ कॅरोलिना राज्यातील न्यू बर्न शहरात एक अशी घटना घडली, जिचा प्रभाव पुढील अनेक दशकांपर्यंत जगभर जाणवत आहे.

Pepsi History

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ESakal

औषधाचे दुकान

मिडल आणि पोलॉक स्ट्रीटच्या कोपऱ्यावरील एका औषधाच्या दुकानात एक अनोखे, गोड आणि फेसयुक्त पेय पिण्यासाठी लोकांनी गर्दी केली. त्यावेळी त्याला 'ब्रॅड्स ड्रिंक' म्हटले जात होते.

Pepsi History

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ESakal

कॅलेब ब्रॅडहॅम

हे पेय औषध दुकानाचा मालक कॅलेब ब्रॅडहॅम याने तयार केले होते आणि त्याच्या नावावरून त्याला 'ब्रॅड्स ड्रिंक' असे नाव देण्यात आले. ते उन्हाळ्यातील एक लोकप्रिय पेय बनले.

Pepsi History

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ESakal

चव

साखर, कॅरॅमल आणि कोला नट्स वापरून बनवलेल्या या पेयाची चव आजच्या पेप्सीपेक्षा वेगळी होती. ते साखर, कॅरॅमल, कोला नट्स, लिंबाचे तेल, जायफळ आणि कार्बनयुक्त पाणी वापरून बनवले जात असे.

Pepsi History

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ESakal

पचनक्रिया

कॅलेब ब्रॅडहॅमने दावा केला की ते केवळ तहानच भागवत नाही, तर पचनक्रियेस देखील मदत करते. त्याने त्याचे वर्णन अपचनावर, किंवा डिस्पेप्सियावर, उपयुक्त असे केले.

Pepsi History

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ESakal

बुडबुडे असलेले पेय

या पेयाच्या लोकप्रियतेमागे आणखी एक कारण म्हणजे, हे गोड आणि बुडबुडे असलेले पेय लोकांना मित्रांसोबत एकत्र येण्यासाठी एक उत्तम निमित्त बनले.

Pepsi History

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ESakal

नावात बदल

२८ ऑगस्ट १८९८ रोजी, त्याचे नाव बदलण्यात आले. ब्रॅडहॅमने ब्रॅडच्या पेयाची 'पेप्सी-कोला' या नावाने विक्री सुरू केली. येथूनच या पेयाच्या एका नवीन ओळखीची सुरुवात झाली.

Pepsi History

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ESakal

पुनर्ब्रँडिंग

पेप्सीचे नाव बदलणे हे केवळ एका पेयाचे पुनर्ब्रँडिंग नसून ते त्या काळात अमेरिकेत होत असलेल्या मोठ्या आर्थिक बदलांचेही प्रतिबिंब होते.

Pepsi History

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ESakal

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Bridge Built on Mountains

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ESakal

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