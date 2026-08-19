डोळे मिटूनही स्वप्न कसे दिसतात?

Sandip Kapde
झोपताना डोळे बंद असले तरी मेंदूची क्रिया पूर्णपणे थांबत नाही, त्यामुळे स्वप्नांची निर्मिती सुरू राहते.
A sleeping person with eyes closed, symbolizing how the brain creates vivid dream images during sleep.
esakal
स्वप्न पाहण्यासाठी बाहेरचा प्रकाश डोळ्यांपर्यंत पोहोचण्याची गरज नसते; मेंदू स्वतःच दृश्यांची निर्मिती करतो.
A sleeping person with eyes closed, symbolizing how the brain creates vivid dream images during sleep.
esakal
दिवसभरातील घटना, चेहरे, ठिकाणे आणि आठवणी स्वप्नांमध्ये वेगवेगळ्या स्वरूपात दिसू शकतात.
A sleeping person with eyes closed, symbolizing how the brain creates vivid dream images during sleep.
esakal
मेंदू आठवणी आणि कल्पनांना एकत्र करून वास्तवासारखी दृश्ये तयार करू शकतो.
A sleeping person with eyes closed, symbolizing how the brain creates vivid dream images during sleep.
esakal
REM झोपेच्या टप्प्यात मेंदूची हालचाल वाढते आणि याच काळात जिवंत व स्पष्ट स्वप्ने अधिक जाणवू शकतात.
A sleeping person with eyes closed, symbolizing how the brain creates vivid dream images during sleep.
esakal
स्वप्नात दिसणारी माणसे, वस्तू आणि ठिकाणे प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पाहिलेली नसतात; ती मेंदूची निर्मिती असते.
A sleeping person with eyes closed, symbolizing how the brain creates vivid dream images during sleep.
esakal
भीती, आनंद, दुःख किंवा उत्साह यांसारख्या भावना स्वप्नातील दृश्यांना अधिक तीव्र बनवू शकतात.
A sleeping person with eyes closed, symbolizing how the brain creates vivid dream images during sleep.
esakal
कधी कधी स्वप्नात आपण प्रत्यक्ष आयुष्यात कधीही न पाहिलेली ठिकाणे किंवा विचित्र दृश्येही पाहतो.
A sleeping person with eyes closed, symbolizing how the brain creates vivid dream images during sleep.
esakal
झोपेतही मेंदू माहितीवर प्रक्रिया करत असल्यामुळे स्वप्नांमध्ये कथा आणि प्रसंग तयार होतात.
A sleeping person with eyes closed, symbolizing how the brain creates vivid dream images during sleep.
esakal
स्वप्न इतके खरे वाटू शकते की जागे झाल्यानंतर काही क्षण ते प्रत्यक्ष घडले होते असेही वाटते.
A sleeping person with eyes closed, symbolizing how the brain creates vivid dream images during sleep.
esakal
स्वप्ने नेमकी का आणि कशी तयार होतात, यातील अनेक प्रश्नांची उत्तरे विज्ञानाला अजूनही पूर्णपणे मिळालेली नाहीत.
A sleeping person with eyes closed, symbolizing how the brain creates vivid dream images during sleep.
esakal
How Does an Airplane Toilet Actually Work?
esakal