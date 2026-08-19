डोळे मिटूनही स्वप्न कसे दिसतात?

Sandip Kapde

मेंदू

झोपताना डोळे बंद असले तरी मेंदूची क्रिया पूर्णपणे थांबत नाही, त्यामुळे स्वप्नांची निर्मिती सुरू राहते.

A sleeping person with eyes closed, symbolizing how the brain creates vivid dream images during sleep.

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प्रकाश

स्वप्न पाहण्यासाठी बाहेरचा प्रकाश डोळ्यांपर्यंत पोहोचण्याची गरज नसते; मेंदू स्वतःच दृश्यांची निर्मिती करतो.

A sleeping person with eyes closed, symbolizing how the brain creates vivid dream images during sleep.

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आठवणी

दिवसभरातील घटना, चेहरे, ठिकाणे आणि आठवणी स्वप्नांमध्ये वेगवेगळ्या स्वरूपात दिसू शकतात.

A sleeping person with eyes closed, symbolizing how the brain creates vivid dream images during sleep.

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कल्पना

मेंदू आठवणी आणि कल्पनांना एकत्र करून वास्तवासारखी दृश्ये तयार करू शकतो.

A sleeping person with eyes closed, symbolizing how the brain creates vivid dream images during sleep.

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REM

REM झोपेच्या टप्प्यात मेंदूची हालचाल वाढते आणि याच काळात जिवंत व स्पष्ट स्वप्ने अधिक जाणवू शकतात.

A sleeping person with eyes closed, symbolizing how the brain creates vivid dream images during sleep.

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esakal

दृश्य

स्वप्नात दिसणारी माणसे, वस्तू आणि ठिकाणे प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पाहिलेली नसतात; ती मेंदूची निर्मिती असते.

A sleeping person with eyes closed, symbolizing how the brain creates vivid dream images during sleep.

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esakal

भावना

भीती, आनंद, दुःख किंवा उत्साह यांसारख्या भावना स्वप्नातील दृश्यांना अधिक तीव्र बनवू शकतात.

A sleeping person with eyes closed, symbolizing how the brain creates vivid dream images during sleep.

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esakal

कल्पित

कधी कधी स्वप्नात आपण प्रत्यक्ष आयुष्यात कधीही न पाहिलेली ठिकाणे किंवा विचित्र दृश्येही पाहतो.

A sleeping person with eyes closed, symbolizing how the brain creates vivid dream images during sleep.

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esakal

मेंदू

झोपेतही मेंदू माहितीवर प्रक्रिया करत असल्यामुळे स्वप्नांमध्ये कथा आणि प्रसंग तयार होतात.

A sleeping person with eyes closed, symbolizing how the brain creates vivid dream images during sleep.

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esakal

वास्तव

स्वप्न इतके खरे वाटू शकते की जागे झाल्यानंतर काही क्षण ते प्रत्यक्ष घडले होते असेही वाटते.

A sleeping person with eyes closed, symbolizing how the brain creates vivid dream images during sleep.

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रहस्य

स्वप्ने नेमकी का आणि कशी तयार होतात, यातील अनेक प्रश्नांची उत्तरे विज्ञानाला अजूनही पूर्णपणे मिळालेली नाहीत.

A sleeping person with eyes closed, symbolizing how the brain creates vivid dream images during sleep.

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esakal

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