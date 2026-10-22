फक्त केस नाही, त्वचेसाठीही फायदेशीर आहे जास्वंद! कसं ते जाणून घ्या

Anushka Tapshalkar
जास्वंद पावडरमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स असतात. इतर सौम्य घटकांसोबत वापरल्यास त्वचा अधिक तजेलदार आणि चमकदार दिसण्यास मदत होऊ शकते.
glowing skin
Sakal
जास्वंदामध्ये नैसर्गिक आम्ले असतात. त्यामुळे त्वचेवरील मृत पेशींचा थर कमी होण्यास मदत होऊ शकते. यामुळे त्वचा मऊ आणि गुळगुळीत वाटू शकते.
Dead Skin
sakal
जास्वंद पावडरचा फेसपॅक त्वचेवरील मळ आणि थर काढण्यास मदत करू शकतो. मात्र, त्वचेवरील डाग किंवा पिगमेंटेशन कमी करण्यासाठी हा सिद्ध उपचार नाही.
Skin Texture
Sakal
जास्वंद पावडरमध्ये कोरफड जेल किंवा मध मिसळून फेसपॅक बनवता येतो. यामुळे त्वचा मऊ वाटू शकते. फेसपॅक धुतल्यानंतर मॉइश्चरायझर लावणेही महत्त्वाचे आहे.
Moisturized Skin
जास्वंद पावडरचा वापर घरगुती हेअर मास्कमध्ये केला जातो. योग्य घटकांसोबत वापरल्यास केसांचा पोत सुधारण्यास आणि केस अधिक चमकदार दिसण्यास मदत होऊ शकते.
Hair Care
sakal
जास्वंद पावडरमध्ये आवळा पावडर किंवा कोरफड जेल मिसळून हेअर मास्क तयार करता येतो. मात्र, टाळूच्या समस्या किंवा केसगळतीवर याचा ठोस उपचारात्मक परिणाम सिद्ध झालेला नाही.
Scalp hair care tips
Sakal
जास्वंद पावडर वापरण्यापूर्वी त्वचेच्या छोट्या भागावर पॅच टेस्ट करा. संवेदनशील त्वचा असल्यास विशेष काळजी घ्या. जळजळ, खाज किंवा लालसरपणा जाणवल्यास वापर थांबवा.
Curry Leaves for Grey Hair
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