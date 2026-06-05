Cardamom Milk Benefits : रात्री झोपताना दुधासोबत वेलदोडे का अन् पाहा कमाल

Sandeep Shirguppe

चांगली झोप लागते

वेलदोड्याचा सौम्य सुगंध आणि कोमट दूध शरीराला आराम देण्यास मदत करू शकते. त्यामुळे झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

Cardamom Milk Benefits health

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पचन सुधारते

वेलदोडा पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास मदत करतो. रात्री जेवणानंतर होणारी गॅस, अॅसिडिटी किंवा पोटफुगी कमी होण्यास मदत मिळू शकते.

Cardamom Milk Benefits health

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esakal

तोंडाची दुर्गंधी कमी होते

वेलदोड्यातील नैसर्गिक सुगंधी घटक तोंडातील दुर्गंधी कमी करण्यास मदत करतात.

Cardamom Milk Benefits health

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esakal

सर्दी-खोकल्यात आराम

कोमट दूध आणि वेलदोडा घशाला आराम देऊ शकतात. हंगामी सर्दी किंवा घशातील किरकिरी असल्यास काही प्रमाणात फायदा होऊ शकतो.

Cardamom Milk Benefits health

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esakal

शरीराला उब मिळते

पावसाळा किंवा थंडीच्या दिवसांत कोमट दुधात वेलदोडा घालून घेतल्यास शरीराला उब मिळण्यास मदत होते.

Cardamom Milk Benefits health

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esakal

शुक्राणू वाढण्यास मदत

वेलदोडे उष्ण असल्याने शरिरातील रक्ताभिसरण वाढवण्यास मदत होते. यामुळे शुक्राणू वाढण्यास मदत होते.

Cardamom Milk Benefits health

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esakal

काळजी घ्या

दूध किंवा वेलदोड्याची अॅलर्जी असल्यास टाळावे. वेलदोड्याचे अतिसेवन टाळावे.

Cardamom Milk Benefits health

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esakal

कोमट दूध आणि वेलदोडा

वेलदोडा घातलेले कोमट दूध हा आरोग्यदायी आणि चविष्ट पर्याय असू शकतो, मात्र तो कोणत्याही आजारावर उपचार म्हणून मानला जाऊ नये.

Cardamom Milk Benefits health

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