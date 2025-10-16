Milk With Cardamom : रोज रात्री दूध आणि वेलदोडे खा अन् पाहा कमाल

Sandeep Shirguppe
रोज रात्री दुधातून वेलदोडे खाण्याचे अनेक आरोग्यदायी फायदे आहेत.
दूध आणि वेलदोडे नियमीत सेवन केल्यास पचनक्रिया सुधारते तसेच बद्धकोष्ठता कमी होण्यास मदत होते.
रात्री झोपण्यापूर्वी वेलदोडे घातलेले कोमट दूध प्यायल्याने तणाव कमी होतो आणि शांत झोप लागते.
दुधात कॅल्शियम आणि 'व्हिटॅमिन डी' चे प्रमाण असते, ज्यामुळे हाडे मजबूत होतात.
दुधात वेलची मिसळून प्यायल्याने आपली सेक्स पॉवर वाढण्यास मदत होते. असे बोलले जाते.
दूध आणि वेलदोडे दोन्हीमध्ये मॅग्नेशियम असते, जे हृदयासाठी चांगले असते आणि रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते.
नियमित सेवन केल्याने स्मरणशक्ती सुधारते, विशेषतः लहान मुलांसाठी हे फायदेशीर आहे.
