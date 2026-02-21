उन्हाळ्यात ताक पित असाल तर 'या' 5 चुका टाळा

Puja Bonkile
उन्हाळ्यात ताक पिणं शरीरासाठी अमृतासारखं आहे.
पण चुकीच्या पद्धतीने घेतलं तर फायदा कमी आणि त्रास जास्त होऊ शकतो.
ताक पिताना पुढील 5 चुका करणे टाळल्यास पचनासंबंधित समस्या दूर होतील.
फ्रिजमधील ताक प्यायल्यास पचनसंस्था मंद होते. यामुळे गॅस, पित्त, सांधेदुखी वाढू शकते. सामान्य तापमानातील ताक पिणे योग्य मानले जाते.
शिळे किंवा आंबट ताक प्यायल्याने जुलाब, उलटी यासारख्या समस्या वाढू शकतात. यामुळे रोज ताजे ताक प्यावे.
विकतचे ताक किती चांगले आहे की हे माहिती नसते. यामुळे घरी बनवलेलेच ताक प्यावे.
रात्री ताक पिणे टाळावे. कप वाढू शकते. यामुळे दुपारी जेवणानंतर ताक प्यावे
फळे मासे, साखरसोबत चुकूनही ताक घेऊ नका. साखर टाकून प्यायल्यास कॅलरिज वाढते. वजन वाढते. तुम्ही ताकात सैधंव मीठ, हिंग टाकू शकता.
