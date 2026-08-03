दररोज लवंगाचं पाणी पिणं फायदेशीर की धोकादायक?

Shubham Banubakode

सकारात्मक बदल

सकाळी रिकाम्या पोटी लवंगेचं पाणी पिण्याची सवय लावली, तर अवघ्या महिनाभरात शरीरात काही सकारात्मक बदल जाणवू शकतात.

Drinking Clove Water Daily

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पचनक्रिया

लवंगेचं पाणी पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास मदत करतं. अपचन, गॅस, पोटफुगी आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.

Drinking Clove Water Daily

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प्रतिकारशक्ती

लवंगेमधील अँटीऑक्सिडंट्स शरीराची नैसर्गिक प्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करतात. सर्दी-खोकल्यासारख्या आजारांचा धोका कमी होऊ शकतो.

Drinking Clove Water Daily

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esakal

तोंडाच्या समस्या

लवंगेचं पाणी नियमित प्यायल्यास तोंडातील जंतू कमी होण्यास मदत मिळू शकते. त्यामुळे दुर्गंधी, हिरड्यांची सूज आणि दातांच्या काही समस्या कमी होतात.

Drinking Clove Water Daily

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संतुलित शुगर

लवंगेमधील नैसर्गिक घटक इन्सुलिनच्या कार्यक्षमतेला मदत करू शकतात. त्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवण्यास काही प्रमाणात फायदा होऊ शकतो.

Drinking Clove Water Daily

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सांधेदुखी

लवंगेमधील 'युजेनॉल' या संयुगात दाहशामक गुणधर्म असतात. त्यामुळे शरीरातील सूज, स्नायूंचा ताण आणि सांधेदुखी कमी होण्यास मदत मिळू शकते.

Drinking Clove Water Daily

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परिणाम

हा घरगुती उपाय फायदेशीर असला, तरी संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि पुरेशी झोप यांशिवाय अपेक्षित परिणाम मिळणं कठीण आहे.

Drinking Clove Water Daily

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कुणी पिऊ नये?

लवंगेचं पाणी अनेकांना फायदेशीर ठरू शकतं. मात्र मधुमेह, गर्भधारणा किंवा इतर आजार असल्यास नियमित सेवन सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Drinking Clove Water Daily

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