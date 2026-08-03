श्रावणात मांसाहार का टाळला जातो?

Shubham Banubakode
श्रावण महिना धार्मिकदृष्ट्या पवित्र मानला जातो. भगवान शंकराची उपासना करताना अनेक जण मांसाहार, कांदा आणि लसूण यांचा त्याग करतात.
Why Avoid Non-Veg in Shravan
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आयुर्वेदानुसार पावसाळ्यात शरीरातील जठराग्नी म्हणजेच पचनशक्ती कमी होते. त्यामुळे जड अन्न पचायला जास्त वेळ लागतो.
Why Avoid Non-Veg in Shravan
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मांसाहारी पदार्थांमध्ये प्रथिने आणि चरबीचं प्रमाण जास्त असतं. पचनशक्ती कमी असताना हे पदार्थ खाल्ल्यास अपचन, अॅसिडिटीचा त्रास होऊ शकतो.
Why Avoid Non-Veg in Shravan
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या ऋतूमध्ये हवेत आर्द्रता जास्त असल्यामुळे बॅक्टेरिया आणि बुरशी वेगाने वाढतात. त्यामुळे मांस, चिकन किंवा मासे लवकर खराब होण्याची शक्यता असते.
Why Avoid Non-Veg in Shravan
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योग्य तापमानात न ठेवलेले किंवा नीट न शिजवलेले मांस खाल्ल्यास फूड पॉइझनिंग, जुलाब आणि पोटाच्या संसर्गाचा धोका वाढू शकतो.
Why Avoid Non-Veg in Shravan
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पूर्वी फ्रिजची सुविधा नव्हती. त्यामुळे पावसाळ्यात खराब अन्नामुळे आजार होऊ नयेत म्हणून मांसाहार टाळण्याची परंपरा रूढ झाली.
Why Avoid Non-Veg in Shravan
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या दिवसांत ताज्या भाज्या, पचायला हलकं अन्न, साधा आहार आणि धान्यांचा समावेश केल्यास पचनसंस्था निरोगी राहण्यास मदत होते.
Why Avoid Non-Veg in Shravan
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श्रावणात नॉनव्हेज टाळण्यामागे केवळ धार्मिक श्रद्धाच नाही, तर शरीराचं आरोग्य जपण्याचं वैज्ञानिक कारणही आहे.
Why Avoid Non-Veg in Shravan
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Harappan Civilization Food
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