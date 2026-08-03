श्रावणात मांसाहार का टाळला जातो?

Shubham Banubakode

पवित्र महिना

श्रावण महिना धार्मिकदृष्ट्या पवित्र मानला जातो. भगवान शंकराची उपासना करताना अनेक जण मांसाहार, कांदा आणि लसूण यांचा त्याग करतात.

Why Avoid Non-Veg in Shravan

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पचनशक्ती

आयुर्वेदानुसार पावसाळ्यात शरीरातील जठराग्नी म्हणजेच पचनशक्ती कमी होते. त्यामुळे जड अन्न पचायला जास्त वेळ लागतो.

Why Avoid Non-Veg in Shravan

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पोटाचे आजार

मांसाहारी पदार्थांमध्ये प्रथिने आणि चरबीचं प्रमाण जास्त असतं. पचनशक्ती कमी असताना हे पदार्थ खाल्ल्यास अपचन, अॅसिडिटीचा त्रास होऊ शकतो.

Why Avoid Non-Veg in Shravan

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खराब पदार्थ

या ऋतूमध्ये हवेत आर्द्रता जास्त असल्यामुळे बॅक्टेरिया आणि बुरशी वेगाने वाढतात. त्यामुळे मांस, चिकन किंवा मासे लवकर खराब होण्याची शक्यता असते.

Why Avoid Non-Veg in Shravan

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फूड पॉइझनिंग

योग्य तापमानात न ठेवलेले किंवा नीट न शिजवलेले मांस खाल्ल्यास फूड पॉइझनिंग, जुलाब आणि पोटाच्या संसर्गाचा धोका वाढू शकतो.

Why Avoid Non-Veg in Shravan

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मासांहार टाळण्याची परंपरा

पूर्वी फ्रिजची सुविधा नव्हती. त्यामुळे पावसाळ्यात खराब अन्नामुळे आजार होऊ नयेत म्हणून मांसाहार टाळण्याची परंपरा रूढ झाली.

Why Avoid Non-Veg in Shravan

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पचनसंस्था

या दिवसांत ताज्या भाज्या, पचायला हलकं अन्न, साधा आहार आणि धान्यांचा समावेश केल्यास पचनसंस्था निरोगी राहण्यास मदत होते.

Why Avoid Non-Veg in Shravan

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वैज्ञानिक कारण

श्रावणात नॉनव्हेज टाळण्यामागे केवळ धार्मिक श्रद्धाच नाही, तर शरीराचं आरोग्य जपण्याचं वैज्ञानिक कारणही आहे.

Why Avoid Non-Veg in Shravan

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हडप्पा संस्कृतीतील लोकांचा आहार कसा होता?

Harappan Civilization Food

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